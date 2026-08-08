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Чоловік, який під ніком «Сталін» здавав у телеграм-бот позиції ЗСУ, отримав чотири роки тюрми

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чоловік, який під ніком «Сталін» здавав у телеграм-бот позиції ЗСУ, отримав чотири роки тюрми
Житель міста Первомайський Харківської області збирав інформацію про місця перебування українських військових
фото з відкритих джерел

Під час суду було враховано обставин, які пом’якшують покарання, а саме щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину

Подільський районний суд міста Полтави затвердив угоду про визнання винуватості у справі про злочин проти основ національної безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 4 серпня.

Як ідеться в матеріалах справи, житель міста Первомайський Харківської області з 26 лютого по 19 березня 2022 року збирав інформацію про місця перебування українських військових і надсилав у ворожий чат-бот у Telegram.

«Мужики, ждем вас, но чуть дальше Харькова. Город Первомайский Харьковской области Укры стягивают всех недобитков сюда, расселяют в городе. На Алексеевской крепости стоят танки и грады в поле у гаражей Смерчь! Эти твари сидят 1 школа пту 29 55 общага примерно 12 машин заехали», – писав він 27 лютого 2022 року. Через місяць зловмисника затримали і з того часу він перебуває під вартою.

Обвинувачений мав два телеграм-акаунти – «Сталин» і «Vasiliy», привʼязані до різних телефонних номерів. Спілкування вів із двома представниками РФ, один із яких відомий під ніком «Сварщик».

Обвинувальний акт із кваліфікацією «державна зрада» скерували до суду ще в червні 2022-го.

Через три роки підсудний уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Йому змінили обвинувачення на ч.1 ст.114-1 ККУ – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Сторони домовилися про покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 7 місяців.

Було враховано обставин, які пом’якшують покарання, а саме щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Нагадаємо, Верховинський районний суд Івано-Франківської області засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який виправдовував війну Росії проти України. Під час затримання підсудний утік від Служби безпеки України та кілька днів переховувався у лісі поблизу румунського кордону. 

Раніше Служба безпеки затримала двох прокремлівських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. 

До слова, за доказовою базою Служби безпеки по 12 і 10 років ув’язнення отримали двоє інформаторів ФСБ, яких контррозвідка СБУ викрила у квітні 2024 року на Хмельниччині. Як встановило розслідування, зловмисники відстежували для ворога місця дислокації оперативних аеродромів ЗСУ на заході України.

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Теги: державна зрада вирок злочин Telegram розслідування прокурор

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