Прокуратура відстояла у Верховному Суді вирок кримському судді – 12 років за державну зраду

Суддю засуджено до позбавлення волі з конфіскацією всього майна

Колишній український суддя умисно надав допомогу РФ в діяльності проти суверенітету та на шкоду територіальній цілісності України

У Верховному Суді прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту відстояли вирок судді Ялтинського міського суду АР Крим. Його засуджено за вчинення державної зради до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як повідомили в Гепрокуратурі, було доведено, що суддя, будучи громадянином України та займаючи посаду судді Ялтинського міського суду АР Крим, у березні – листопаді 2014 року забезпечував становлення та зміцнення окупаційної влади РФ.

«Брав участь в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим. Окрім того, будучи призначеним указом Президента РФ на посаду судді так званого «Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації», виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора. Таким чином колишній український суддя умисно надав допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави», — наголосили в повідомленні.

Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду відмовлено у задоволенні касаційної скарги сторони захисту та залишено без змін вирок Святошинського районного суду м. Києва та ухвалу Київського апеляційного суду.



Раніше повідомлялось, що на інавгураційному саміті Кримської платформи всі делегати підписали спільну Декларацію, у якій визнають Росію окупантом і засуджують порушення і обмеження прав людини в Криму, мілітаризацію Криму, перешкоджання правам і свободам судноплавства, зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Нагадаємо, на кліматичному саміті у Глазго виник скандал: Москва включила окупований Крим у свої доповіді