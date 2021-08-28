У Харкові авто збило жінку на коні, тварина загинула

24-річну постраждалу доставили до медичного закладу

У Харкові, водій автомобіля «Volkswagen Passat» здійснив наїзд на жінку, яка їхала на коні. В результаті аварії кінь помер на місці події. Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

«Подія сталася 28 серпня близько 2:40 на Клочківському узвозі. 24-річну постраждалу доставили до медичного закладу, де після надання медичної допомоги відпустили додому. Кінь помер на місці події», – йдеться в повідомленні.

На даний час встановлюються всі обставини події.

Як повідомлялося, 26 серпня на автодорозі Київ-Овруч у селі Лютіж автомобіль Ford злетів у кювет. За попередньою інформацією, 53-річному водієві стало зле та він помер за кермом, після чого автомобіль злетів з дороги. Його 7-річного сина госпіталізовано до лікарні.

Також 26 серпня у с. Потоки на Білоцерківщині Audi влетів у вантажівку: подружжя з двома дітьми в лікарні.

До слова, 27 серпня, у Києві на Південному мосту сталося відразу дві ДТП, в результаті чого рух на цій ділянці ускладнений. У поліції уточнили, що рух ускладнений в напрямку правого берега.

Нагадаємо, п’яний водій влаштував ДТП у Борисполі.