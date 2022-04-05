Рашисти замінували на Запоріжжі лікарню

Загарбники замінували центральну районну лікарню в місті Пологи, залишивши там своїх поранених

Лікарів та пацієнтів росіяни вигнали з медзакладу

У захопленому місті Пологи Запорізької області росіяни замінували центральну районну лікарню. Про це повідомили у Запорізькій обладміністрації.

«У тимчасово окупованому місті Пологи росіяни захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатись до закладу», – розповіли в ОВА.

Водночас у лікарні залишились поранені російські військові.

Також у регіоні тривають обстріли.

«Цивільну інфраструктуру Малої Токмачки, Оріхова окупанти обстрілюють ледь не щодня. Руйнуються будинки, магазини тощо», – кажуть в обладміністрації.

У селі Інженерне Пологівського району сталася пожежа у Школі мистецтв: через обстріли російськими окупантами там загорілося горище.

Також є інформація про те, що чоловікам захопленого Мелітополя надсилають фейкові повістки на службу окупантам у так званій «народній міліції».

Крім того, загарбники намагаються підключати в Мелітополі російський інтернет.

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