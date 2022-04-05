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    Рашисти замінували на Запоріжжі лікарню

    Загарбники замінували центральну районну лікарню в місті Пологи, залишивши там своїх поранених - Рашисти замінували на Запоріжжі лікарню
    Загарбники замінували центральну районну лікарню в місті Пологи, залишивши там своїх поранених
    фото з відкритих джерел

    Лікарів та пацієнтів росіяни вигнали з медзакладу

    У захопленому місті Пологи Запорізької області росіяни замінували центральну районну лікарню. Про це повідомили у Запорізькій обладміністрації.

    «У тимчасово окупованому місті Пологи росіяни захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатись до закладу», – розповіли в ОВА.

    Водночас у лікарні залишились поранені російські військові.

    Також у регіоні тривають обстріли.

    «Цивільну інфраструктуру Малої Токмачки, Оріхова окупанти обстрілюють ледь не щодня. Руйнуються будинки, магазини тощо», – кажуть в обладміністрації.

    У селі Інженерне Пологівського району сталася пожежа у Школі мистецтв: через обстріли російськими окупантами там загорілося горище.

    Також є інформація про те, що чоловікам захопленого Мелітополя надсилають фейкові повістки на службу окупантам у так званій «народній міліції».

    Крім того, загарбники намагаються підключати в Мелітополі російський інтернет.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл лікарня Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Рашисти замінували на Запоріжжі лікарню