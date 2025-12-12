«Прийду за кожним особисто». Генпрокурор Кравченко пригрозив тим, хто відправляє його у відставку

Генпрокурор каже, що знає кожного, хто «працює зараз проти мене і прокуратури як інституції»

Руслан Кравченко каже, що продовжуватиме виконувати обов’язки

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не подавав у відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

«Жодних заяв про відставку генеральний прокурор не подавав. Він перебуває на робочому місці та в повному обсязі здійснює свої повноваження», – йдеться в повідомленні.

Кравченко заявив, що продовжить виконувати обов’язки та не планує звільнятися. «Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я по кожного прийду особисто. Я залишаюся там, де обіцяв бути, там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось», – додав він.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про хвилю маніпуляцій, адресованих Офісу генпрокурора та йому особисто, через справу слідчого НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентябра.

За словами Кравченка, кримінальне провадження зареєстровано Службою безпеки України, на підставі матеріалів, зібраних оперативними працівниками. Він зауважив, що прокурори визнали зібрані слідчими докази достатніми для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом.

Раніше детектив Національного антикорупційного бюро Руслан Магамедрасулов дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тимура Міндіча.

Як відомо, 35-річний Руслан Кравченко був призначений генеральним прокурором 21 червня 2025 року. Раніше, 17 червня, Верховна Рада України підтримала подання президента, ухваливши відповідне рішення 273 голосами народних депутатів.

Руслан Кравченко народився 14 березня 1990 року в Сєвєродонецьку Луганської області. Вищу освіту здобув у Харківському Національному університеті «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого», отримавши диплом за спеціальністю «правознавство» та військове звання «лейтенант юстиції» у 2012 році.