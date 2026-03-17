Справа про замах на Буданова: суд продовжив арешт обвинуваченим

Судді продовжили термін тримання під вартою двом полковникам Управління державної охорони

Голосіївський районний суд Києва 17 березня продовжив до 15 травня строк арешту полковникам Управління державної охорони Олександру Деркачу та Андрію Гуку. Їх обох звинувачують у держзраді, а Гука – ще й у теракті та незаконному зберіганні зброї, інформує «Главком».

Клопотання про продовження термінів арешту для Деркача і Гука подав прокурор Андрій Похил. Він вважає, що обвинувачені можуть втекти, вплинути на свідків або вчинити нові злочини.

Натомість захист просив суддів застосувати до своїх клієнтів інший запобіжний захід. Але колегія суддів задовольнила клопотання прокурора.

У чому звинувачують офіцерів

Служба безпеки України у травні 2024 року повідомила, що зірвала замах російських спецслужб на тодішнього керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Як повідомлялось, росіяни планували вдарити ракетою в будівлю в Києві, куди він мав приїхати. За даними правоохоронців агент на місці мав повідомити куратора про прибуття Буданова, а після влучання ракети додатково атакувати будівлю дроном. Але, як стверджує слідство, цей агент співпрацював з СБУ і тому операція зірвалася.

Невдовзі правоохоронці затримали полковника управління держохорони Андрія Гука. За версією слідства, у 2023-му саме він заклав у схрон дрон та вибухівку, які потім ФСБ хотіла використати для замаху.

Андрій Гук під час засідання Голосіївського районного суду Києва, 17 березня 2026 року фото: Суспільне

Повідомляється також, що Гук залучив до співпраці з ворогом іншого полковника держохорони Олександра Деркача. Той, зокрема, збирав інформацію про міжнародну допомогу від країн-партнерів. Деркач передавав цю інформацію Гуку, а той – своїм куратором.

Олександр Деркач під час засідання Голосіївського районного суду Києва, 17 березня 2026 року. фото: Суспільне

Служба безпеки оголосила обом затриманим підозри в держзраді, а Деркачу ще й в підготовці теракту.

Гук та Деркач перебувають під вартою з травня 2024, коли їх затримали за підозрою в співпраці з Федеральною службою безпеки.

«Главком» писав, що Служба безпеки України повідомила, що викрила мережу агентів служби ФСБ, які готували вбивство президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати плани мала агентурна мережа. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО.

Також голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомляв, що російські спецслужби хотіли вбити його та голову ГУР Кирила Буданова.