Луцьк: НАБУ та САП викрили на корупції депутатів обласної та міської рад

Правоохоронці кажуть, що за хабар у $30 тис. фігуранти мали дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного ЖК

Голови однієї з депутатських фракцій Волинської облради та Луцької міськради отримали підозри

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили депутатів обласної і міської рад у Волинській області на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради (колишній народний депутат) у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку (також екснародному депутату) надати неправомірну вигоду у розмірі $30 тис.

фото: НАБУ

НАБУ зазначає, що за ці кошти фігуранти обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своєї фракції та ухвалення «потрібних» рішень Волинською обласною і Луцькою міською радами, аби дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного житлового будинку.

«Власник ділянки на пропозицію пристав, а після ухвалення Луцькою міською радою рішення про затвердження детального плану території надав депутатам частину хабаря у $15 тис. Після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволило її забудувати», – йдеться в повідомленні.

фото: НАБУ

Наразі депутатам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а хабародавцю – за ч. 1 ст. 369 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, зранку 19 грудня в будівлях Луцької міської ради та Волинської обласної ради пройшли обшуки.