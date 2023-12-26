РФ відкрила кримінальну справу проти мера Чернівців

Роман Клічук є міським головою Чернівців з 30 листопада 2020 року

Меру Чернівців за російським законодавством загрожує до 10 років позбавлення волі

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно мера міста Чернівці Романа Клічука за статтею про «фейки проти збройних сил Росії». Про це пишуть росЗМІ.

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За версією російських силовиків, Клічук публікував у соцмережах «завідомо неправдиву інформацію» про дії російської армії в Бучі, Гостомелі, Ірпені та населеному пункті Ворзель Київської області під час війни РФ проти України.

«Під час розслідування кримінальної справи співробітники судово-експертного центру провели необхідні експертизи, слідство продовжено до 3 лютого 2024 року», – йдеться у повідомленні.

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Меру Чернівців за російським законодавством загрожує до 10 років позбавлення волі.

Вчора стало відомо, що Басманний районний суд Москви заочно заарештував керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у справі про «теракти». Перед цим його оголосили в розшук у РФ.