РФ відкрила кримінальну справу проти мера Чернівців
Меру Чернівців за російським законодавством загрожує до 10 років позбавлення волі
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно мера міста Чернівці Романа Клічука за статтею про «фейки проти збройних сил Росії». Про це пишуть росЗМІ.
За версією російських силовиків, Клічук публікував у соцмережах «завідомо неправдиву інформацію» про дії російської армії в Бучі, Гостомелі, Ірпені та населеному пункті Ворзель Київської області під час війни РФ проти України.
«Під час розслідування кримінальної справи співробітники судово-експертного центру провели необхідні експертизи, слідство продовжено до 3 лютого 2024 року», – йдеться у повідомленні.
Меру Чернівців за російським законодавством загрожує до 10 років позбавлення волі.
Вчора стало відомо, що Басманний районний суд Москви заочно заарештував керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у справі про «теракти». Перед цим його оголосили в розшук у РФ.
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