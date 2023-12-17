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Поліція Фінляндії вимагає заарештувати неонациста Петровського за злочини в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Поліція Фінляндії вимагає заарештувати неонациста Петровського за злочини в Україні
У Фінляндії поліція вимагає арешту для бойовика банди «Русич» Петровського за воєнні злочини в Україні
фото з відкритих джерел

Згідно з ордером на арешт, ймовірні злочини було скоєно у 2014-2015 роках

Центральна кримінальна поліція Фінляндії вимагає арештувати російського неонациста Воїслава Тордена (це нове ім'я і прізвище неонациста Яна Петровського – «Главком»)1 за підозрою у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Про це повідомляє Yle.

Згідно з ордером на арешт, ймовірні злочини було скоєно у 2014-2015 роках.

У повітовому суді Гельсінкі повідомили, що засідання у справі відбудеться в понеділок, 18 грудня, у другій половині дня.

Заступник генпрокурора Юкка Раппе раніше ухвалив рішення почати попереднє розслідування ймовірних злочинів Тордена в Україні. За його словами, слідство відбудеться у Фінляндії, оскільки за рішенням Верховного Суду Торден не може бути екстрадований в Україну. Торден заперечує всі звинувачення.

Як повідомлялося, російського неонациста Яна Петровського суд Фінляндії знову відправив під варту. 

Нагадаємо, російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його. Воїслав Торден був лідером і командиром російського воєнізованого формування «Оперативна група «Русич». Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.

Наприкінці серпня стало відомо, що Торден попросив екстрадувати його до РФ.

Раніше ми повідомили, що Верховний суд Фінляндії відмовив у запиті Україні з приводу екстрадиції воєнного злочинця РФ «диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського) та наказав його звільнити.

Теги: Фінляндія арешт слідство розслідування Україна поліція злочин

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