«Росіяни гарно вчаться». Тарнавський розповів, що змінилося у поведінці окупантів

Генерал наголосив, що росіяни продовжують давити на фронті своєю кількістю

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів у інтерв’ю «BBC.Україна» про те, як змінилась поведінка росіян за майже два роки повномасштабної війни.

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«Війна – це розвиток, і росіяни дуже гарно вчаться – на наших помилках, на своїх помилках. Чим беруть росіяни? Беруть своєю кількістю, людськими масами. Не жаліючи свій людський ресурс, вони продовжують виконувати ті завдання, які перед ними стоять», – розповів він.

Тарнавський наголосив, що морально-психологічний стан у окупантів на низькому рівні. На це впливають як великі втрати особового складу, так і невдачі на полі бою, коли спрацьовували мінні поля та протитанкові засоби ЗСУ, і росіянам не вдавалося застосувати техніку.

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«Також ворог нарощує застосування дронів-камікадзе, дуже широко застосовує наземні роботизовані платформи. Останнє використовується для підвезення боєприпасів на позиції. Російські окупанти експериментують – встановлюють на них протитанкові засоби, кулемети. І вони гарно вчаться, в тому числі на наших позитивних діях», – додав генерал.

До слова, генерал Тарнавський вважає, що українським військовим наступного року буде складніше, оскільки ворог робитиме усе можливе, аби стримати ЗСУ. Сили оборони прагнуть звільнити території й закінчити бойові дії, а окупанти робитимуть усе можливе, аби цього не допустити.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний каже, що наступний рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни. Він зазначив, що змушений констатувати: противник від не відстає від ЗСУ. В останні дні триває досить потужне протистояння з використанням різних технологій.