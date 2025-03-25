Напад на журналіста у Кривому Розі: поліція встановила зловмисника

Редакція пов’язує напад з нещодавньою публікацією розслідування

У Кривому Розі 24 березня напали на журналіста одного з місцевих видань «Свої. Кривий Ріг». Внаслідок отриманих травм його госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на медіа.

Напад на співробітника редакції, Сергія, стався о 13:39 24 березня, розповів засновник медіа Олексій Таймурзін у коментарі Інституту масової інформації.

Як зазначається, двоє невідомих підійшли до Сергія, коли той із родиною зайшов у магазин. За словами Таймурзіна, чоловіки почали погрожувати: «Вам усім п**да. І тобі, і твоїй родині, і всій вашій редакції. Ходіть, озирайтеся. Ви полізли не до тих «ритуальників».

За тиждень до цього видання опублікувало розслідування про ритуальний бізнес у місті, тож не виключає, що напад може бути повʼязаний із цим.

За словами Таймурзіна, Сергій вийшов із магазину, щоб не перед родиною поговорити з невідомими, але ті напали на журналіста.

Сьогодні, 25 березня, поліцейські встановили 32-річного чоловіка, причетного до нападу. Також відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України.

фото: Нацполіція

Наразі розв'язують питання щодо вручення чоловіку повідомлення про підозру. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд закрив провадження у справі про напад на знімальну групу журналістів «Схем» в «Укрексімбанку» восени 2021 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».