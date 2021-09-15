Російські окупанти обстріляли Новолуганське

Від початку доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню

Бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї

Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав, повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу населеного пункту Новолуганське. Окупанти обстріляли позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК», – йдеться в повідомленні.

Крім того, військові затримали бойовика «ДНР», який проривався через лінію фронту. Затриманим бойовиком виявився Артем Костенко. Він у 2016 році вступив до лав незаконного збройного формування «ДНР».

Раніше правоохоронці у Донецькій області затримали колишнього бойовика російського терористичного формування «ДНР», який був командиром другого мотострілецького взводу батальйону «Оплот»

Наапередодні бойовики обстріляли вантажівку української групи з контролю за дотриманням Мінських угод. Обстріл вівся з артилерії калібру 122 мм та міномета 120 мм.

Також окупанти застосували на Донбасі важку артилерію, було поранено українського бійця.