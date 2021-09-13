СБУ затримала колишнього командира батальйону «Оплот»

Чоловік зізнався, що також працював на посаді чергового «Русской православной армии»

Правоохоронці у Донецькій області затримали колишнього бойовика російського терористичного формування «ДНР», який був командиром другого мотострілецького взводу батальйону «Оплот».

Пресслужба СБУ повідомляє, що їм виявився мешканець міста Курахове. У 2014 -2015 роках він брав участь у збройному протистоянні на території Донецької області, а згодом повернувся на підконтрольну українській владі територію.

«Бойовик визнав свою провину та підтвердив перебування на посаді «командира» другого мотострілецького взводу батальйону «Оплот» так званої «ДНР», а потім на посаді «чергового» так званої «Русской православной армии», – повідомили в СБУ.

Підозрюваний надав правоохоронцям інформацію про інших членів незаконного збройного формування.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До слова, Зеленський вважає, що жителі ОРДЛО та Криму можуть голосувати на «виборах» до Держдуми РФ.

Зазначимо, що до кінця року РФ планує видати мільйон паспортів на Донбасі.

Роздача «двоголових» паспортів у спрощеному порядку для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) почалася ще у 2019 році.

Згідно з офіційними даними, російське громадянство відтоді отримали понад 600 тисяч українців на цих територіях. За інформацією правозахисників, насправді ця цифра як мінімум на 100 тисяч вища.

Вже наступного тижня в Росії відбудуться чергові вибори в Державну думу. У них візьмуть участь жителі окупованої частини Донбасу, яким прискореними темпами видають російські паспорти.

Напередодні Україна пояснила міжнародній спільноті, чому не можна визнавати вибори до Держдуми.

Нещодавно правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.

Тим часом віцеспікер Держдуми РФ закликав ліквідувати Україну.

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