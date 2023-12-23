Міноборони планує запрошувати у військкомати через електронне сповіщення

В оборонному відомстві проаналізували різні бази даних та вирішують, як саме вести облік

Міністерство оборони України розглядає можливість виклику до Територіальних центрів комплектування (військкоматів) через електронне сповіщення. Їх надсилатимуть військовозобов’язаним і в Україні, і за кордоном. Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю «Суспільному».

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«Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім», – наголосив міністр.

Рустем Умєров повідомив, що в оборонному відомстві проаналізували різні бази даних та вирішують, як саме вести облік, оскільки існують різні категорії чоловіків.

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«Це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково», – пояснив він.

Умєров додав, що Міноборони працює над технічними рішеннями для того, щоб цей процес був цивілізованим.

Нагадаємо, Міноборони України планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю Welt, Bild та Politico.

Зокрема, Умєров висловив намір зобов’язати з'явитися до призовних пунктів ЗСУ українців призовного віку від 25 до 60 років. Він також дав зрозуміти, що у випадку невиконання вимоги на військовозобов’язаних чекатимуть санкції, проте які саме, не уточнив. «Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно», – зазначив міністр. Рустем Умєров додав, що важливою є справедливість – мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та екіпіруватимуть, де і коли вони будуть служити і коли їх звільнять.

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Згодом Міноборони уточнило заяву Умєрова щодо повернення чоловіків з-за кордону.

У Німеччині не будуть примушувати українців, що перебувають у країні, до військової служби, заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

Також військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тис. людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації.