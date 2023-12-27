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СБУ назвала кількість танків, яку знищила за рік (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ назвала кількість танків, яку знищила за рік (відео)
фото: скрін із відео

Загарбники залучали важку бронетехніку для стримування контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках

У 2023 році Служба безпеки України знищила понад 500 російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Українська спецслужба щодня методично «мінусує» ворожу бронетехніку у боях на східному та південному фронтах. Серед знищених танків країни-агресора – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 млн дол. кожен», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що насамперед окупанти використовували цю техніку у складі так званих «бронекулаків» для штурму Авдіївки та Бахмута.

Також загарбники залучали важку бронетехніку для стримування контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Ефективне знищення російських танків на полі бою стало результатом філігранних оперативно-бойових операцій СБУ спільно з підрозділами ЗСУ.

Нагадаємо, триває 672-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах. Протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та розвідувальний БпЛА ворога. Також тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі цілі противника.

Теги: окупанти СБУ війна танки

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