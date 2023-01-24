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СБУ викликала на допит пропагандистку Медведчука

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викликала на допит пропагандистку Медведчука
фото з відкритих джерел

4 січня проти Панченко СБУ відкрила кримінальну справу

Одну з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, Діану Панченко, викликали на допит в СБУ.

Текст повістки опублікував Telegram-канал «Джокер». Офіційної інформації поки немає.

СБУ викликала на допит пропагандистку Медведчука фото 1

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, «Перший незалежний» та Ukrlive Діани Панченко відкрили кримінальну справу.

До слова, 12 грудня стало відомо, що колишня ведуча проросійського телеканалу NewsOne Діана Панченко поїхала до окупованого Донецька.

У квітні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з рухом «Чесно» внесло перші 100 осіб до реєстру державних зрадників. Є в цьому списку і Діана Панченко. Як зазначають упорядники списку, у листопаді 2021 року Панченко заявила, що хоче поїхати до Росії і не бачить у цьому нічого поганого.

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Теги: допит Віктор Медведчук пропаганда

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