СБУ викликала на допит пропагандистку Медведчука

4 січня проти Панченко СБУ відкрила кримінальну справу

Одну з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, Діану Панченко, викликали на допит в СБУ.

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Текст повістки опублікував Telegram-канал «Джокер». Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, «Перший незалежний» та Ukrlive Діани Панченко відкрили кримінальну справу.

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До слова, 12 грудня стало відомо, що колишня ведуча проросійського телеканалу NewsOne Діана Панченко поїхала до окупованого Донецька.

У квітні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з рухом «Чесно» внесло перші 100 осіб до реєстру державних зрадників. Є в цьому списку і Діана Панченко. Як зазначають упорядники списку, у листопаді 2021 року Панченко заявила, що хоче поїхати до Росії і не бачить у цьому нічого поганого.