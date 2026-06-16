«Росія має лягти». Дерюгіна емоційно відреагувала на останній ракетний обстріл Києва

Ірина Дерюгіна: Найжахливіше, що в Європі та світі вони не розуміють цього

Ірина Дерюгіна: Треба подумати, щоб уряд кожної країни дав більше тиску

Президентка Української федерації гімнастики та головна тренерка збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна розповіла, чи є підтримка від іноземних федерацій у питанні допуску до змагань представниць РФ та відреагувала на нещодавній ракетний обстріл Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.

«29-го числа буде Асамблея Європейської гімнастики – і це дуже важливо. Нам треба там перемогти. Нам треба обов’язково виграти цей бій, бо росіяни виступали незаконно. Вони не могли взагалі виступати на Чемпіонаті Європи. Їх допустили – це європейська якась авантюра. Я навіть не можу підібрати слова.

Це просто на голову не одягається, бо з них зняли статус нейтральності, а цей допуск був несанкціонований. Зараз буде конгрес, Асамблея розглядатиме це питання.

Якщо вони розглянуть на користь… Бо ми навіть не знаємо скільки голосів зараз потрібно набрати. Вони мають відповісти, як взагалі це все відбуватиметься. Який буде результат – будемо дивитися. Будемо боротися, бо інакше не можна з ними.

Після того, як вони підірвали лавру… Я вважаю, що ось цей основний хрест, який вони підірвали – для мене особисто це… Просто має Росія лягти після цього. Ось туди – там, де лежав хрест, там місце є.

Це було жахливо, страшно все це відчувати. Найжахливіше, що в Європі та світі вони не розуміють цього. Коли ми говоримо, вони не розуміють. Я б їм порадила один раз… Ми їх запрошуємо – побудьте один раз, коли ось це бахає, просто побудьте. Що ви відчуватимете?

Немає методів їм це пояснити. Ну, подивилися, ну послухали – у них все добре, у них спокійно і тиша. Це жахливо. Щось треба ще думати в цьому плані. Розумієте, зараз усе так заполітизовано. Говорять, що спорт – це не політика. Ні, йдеться про те, що над кожною федерацією є уряд, і вони роблять так, як каже уряд у країні. Ось ми й подивимося зараз.

Тому що коли ти дзвониш, намагаєшся спитати думку федерації, вони кажуть: «Як нам скаже наш уряд, так ми й зробимо». Отже, напевно, треба подумати, щоб уряд кожної країни дав більше тиску, діяв трохи інакше. Не знаю, я після лаври ще не можу відійти, чесно. Для мене це було дуже великим ударом.

Чи готуємо судові позови? Все готуємо. Ми, напевно, єдина федерація, яка дуже активно працює у цьому плані. У нас дуже хороший юрист, який з нами співпрацює вже понад 30 років. Ми працюємо, ми боремося», – розповіла Ірина Дерюгіна.

У ніч з 14 на 15 червня російські війська вдарили по Києво-Печерській лаврі. «Шахед» поцілив у головний храм монастиря – в Успенський собор, в якому спалахнула пожежа. Також внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали десятки інших пам’яток на території заповідника.

Нагадаємо, українська гімнастка Таїсія Онофрійчук в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповіла, чи змінюватиме свою програму перед Чемпіонатом світу 2026 року.

«На Чемпіонаті світу виступатиму з тією ж програмою, що і на нещодавній європейській першості. Однак деякі елементи все ж будемо ускладнювати, щоб бути конкурентоспроможною у боротьбі за медалі. Завдання на чемпіонат найамбітніші, тому будемо працювати над складністю. Щодо нової програми, то її готуємо вже на наступний передолімпійський рік», – розповіла Онофрійчук.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики пройде з 12 по 16 серпня 2026 року у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) на арені Festhalle Frankfurt.