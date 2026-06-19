Податкова реформа у РФ провалилась: попереду неприємний сценарій

Росія згортає податкову реформу. Далі буде боляче всім

Фіскальна влада РФ вирішила відступати по всім фронтам

Мінфіну РФ потрібно відразу дві валізи. Податкова реформа у РФ провалена. Єдиний інвестиційний ресурс для РФ – заморозити вклади населення.

З підсумків ПМЕФ-2026 (Петербурзький міжнародний економічний форум – ред.) ще не було видно, що податкова реформа у РФ повністю провалилась. Це стало зрозумілим на минулому тижні.

Фіскальна влада РФ вирішила відступати по всім фронтам. Диктатор особисто пообіцяв заморозити поріг у 20 млн рублів для малого бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Слідом Мінфін РФ анонсував перенесення технологічного збору з продажу ІТ на кінець року. А ще згодом РССП (Реєстр системи сертифікації персоналу – ред.) почав вимагати збільшити інвестиційне вирахування з 3% до 8%, уряд погодився на 6%.

Можна було б привітати російській бізнес з перемогою фіскальної гідри, яка усвідомила, що крива Артура Лаффера працює. Але тут виникає питання вже до Мінфіну РФ: як же він буде виконувати бюджет, коли фіскальний терор поставили на реверс?

Напевно за рахунок запозичень, право на збільшення яких без погодження з парламентом отримав Мінфін РФ на минулому тижні.

Щоб контролювати дефіцит (консолідованого) бюджету, мінфіну РФ потрібно у 2026 році додатково знайти ще десь 10-20 трлн рублів. Знайти їх на ринку немає де, хіба що в адміністративний спосіб (через друк грошей або замороження вкладів громадян і купівлю на вивільнену ліквідність урядових облігацій).

Важко сказати, коли росіяни запустять цей сценарій в дію. Але його ймовірність зростає по мірі погіршення російських перспектив на ринку нафти.