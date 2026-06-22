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Готували підрив адмінбудівлі у центрі Києва: СБУ повідомила про затримання агентів ФСБ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Готували підрив адмінбудівлі у центрі Києва: СБУ повідомила про затримання агентів ФСБ
Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фото: Служба безпеки України

Фігуранти заклали саморобний запальний пристрій, який мав спричинити вибух генератора біля адмінкорпусу

Служба безпеки України та та Національна поліція запобігли резонансному теракту в Києві. За результатами дій на випередження затримано двох агентів ФСБ РФ, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресщентр СБУ

Як з’ясувало розслідування, фігуранти заклали саморобний запальний пристрій, який мав спричинити загоряння та вибух генераторної установки біля адмінкорпусу. Активувати механізм вони планували дистанційно, перебуваючи в дорозі у напрямку білорусі, через яку хотіли втекти до РФ.

Встановлено, що після мінування будівлі агенти сіли на пасажирський потяг у напрямку Чернігівщини. Звідти вони планували нелегально перетнути кордон через річку за допомогою надувного човна. Правоохоронці завчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і затримали у поїзді.

За матеріалами справи, підготовкою теракту займалися завербовані ФСБ мешканці Києва. Один з них мобілізований, який самовільно залишив військову частину, інший – столичний маркетолог.
Обидва фігуранти потрапили до уваги російських спецслужбістів через Телеграм-канали, де публікували коментарі на підтримку кремлівського режиму.

5 фото
На весь екран
Речові докази, вилучені правоохоронцями
фото: СБУ

У разі виконання ворожого завдання росіяни обіцяли «евакуювати» агентів на територію РФ з подальшим працевлаштуванням до лав ФСБ РФ.

«Для здійснення теракту агенти отримали з Росії інструкцію на виготовлення саморобного запального пристрою, який заклали під генератор у Шевченківському районі столиці. За задумом ворога, підрив технологічного обладнання мав спричинити значне вогневе ураження сусідньої адмінбудівлі», – йдеться у повідомленні.

Також навпроти місця запланованого теракту агенти встановили замасковану телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ. Щоб позбутися речових доказів, фігуранти спорядили її другим СВП, який планували підірвати після вибуху генератора.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога та надувний човен для нелегального перетину держкордону.

Встановлено, що перед виконанням цього теракту вони виконали низку «тестових» завдань від ворога. Зокрема, зловмисники заклали схрон зі зброєю і боєприпасами у лісосмузі в передмісті Києва, а геолокацію з мітками схованки надіслали ФСБ для подальшого використання у підривній діяльності. Також агент-військовослужбовець «зливав» ворогу дані військових об’єктів, зокрема одного з полігонів, розташованого там озброєння, кількість військовослужбовців.

Служба безпеки вжила заходи для убезпечення локацій Сил оборони, що цікавили ворога та перебували в зоні активності агентів.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з працівниками Управління карного розшуку ГУ НП у м. Києві за сприяння Державної прикордонної служби України та процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, Служби безпеки України викрила та затримала трьох прокремлівських агітаторів у Києві, Харківській та Черкаській областях. Зловмисники відкрито підтримували збройну агресію РФ, виправдовували воєнні злочини окупантів та закликали до ракетних ударів по столиці.  

Раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну агентку ФСБ, яка шпигувала для ворога у Київській та Харківській областях. Повідомляється, що зловмисниця збирала координати підрозділів Сил оборони та шпигувала за маршрутами військових ешелонів.

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Теги: СБУ Київ ФСБ теракт

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