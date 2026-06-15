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СБУ показала уламки російського дрона, який поцілив у Києво-Печерську лавру (відео, фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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СБУ показала уламки російського дрона, який поцілив у Києво-Печерську лавру (відео, фото)
Унаслідок ворожого прильоту ушкоджено дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору
фото: СБУ

Рятувальники вже ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври

Служба безпеки України підтвердила, що російські окупанти вдарили по Києво-Печерській лаврі безпілотником «Герань-2» – російською модифікацією іранського дрона-камікадзе типу Shahed, інформує «Главком»

Слідчі та експерти спецслужби дійшли такого висновку після ретельного аналізу уламків безпілотного літального апарата, які були знайдені безпосередньо на місці влучання.

За даними офіційного розслідування, ворог атакував історичний монастирський комплекс о 01:50 ночі 15 червня під час чергового масованого обстрілу столиці України.

СБУ показала уламки російського дрона, який поцілив у Києво-Печерську лавру (відео, фото) фото 1

У результаті огляду території заповідника співробітники Служби безпеки України виявили та вилучили:

  • Фрагменти фюзеляжу та елементи корпусу дрона;
  • Залишки двигуна російського дрона-камікадзе.
СБУ показала уламки російського дрона, який поцілив у Києво-Печерську лавру (відео, фото) фото 2

Зібрані речові докази чітко вказують на те, що саме цей засіб повітряного нападу уразив вівтарну частину Стефанівського приділу Успенського собору, спричинивши масштабну пожежу на площі 800 кв. м та загрозу обвалу пам'ятки.

Усі матеріали розслідування будуть долучені до кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Вони стануть частиною доказової бази для міжнародних судів щодо воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини України.

Нагадаємо, внаслідок нічного удару по столиці на території Лаври спалахнула масштабна пожежа в Успенському соборі. Наразі існує серйозна загроза обвалу конструкцій храму. Загалом руйнувань зазнали щонайменше п'ять пам'яток національного значення.

«Главком» писав, що російське Міністерство оборони офіційно прокоментувало нічний масований обстріл України, під час якого постраждала Києво-Печерська лавра. У своїх звітах російське командування традиційно проігнорувало руйнування релігійних святинь та заявило про нібито «успішні удари по військових цілях».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російський удар по Києво-Печерській лаврі та заявив, що одним із ключових завдань саміту G7 буде досягнення припинення вогню в Україні.

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Теги: Київ війна Києво-Печерська лавра лавра

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