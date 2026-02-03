СБУ затримала агента ФСБ, який обманом залучив матір для шпигунства

Російському агенту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині російського агента. На замовлення ФСБ він коригував ворожий вогонь по прифронтовій Дружківці та її околицях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, завдання окупантів виконував 41-річний місцевий мешканець, який ховався від мобілізації і чекав на повну окупацію регіону. В поле зору росіян він потрапив, коли написав у чат-бот російської спецслужби про свою готовність до співпраці.

«Встановлено, що, уникаючи призову, фігурант майже не виходив з помешкання. Тому для збору координат потенційних «цілей» він обманом залучив свою матір, яка не здогадувалася про його роботу на ФСБ. Задокументовано, як жінка проходила містом під час отримання волонтерської допомоги і на прохання сина звертала увагу на локації українських захисників. Після повернення додому фігурант розпитував у неї про місця зосередження Сил оборони або рух військових колон у напрямку передової», – зазначають правоохоронці.

За даними слідства, отриману інформацію агент одразу «зливав» своєму куратору – співробітнику ФСБ, який дистанційно завербував ухилянта і доручив йому коригувати атаки РФ. За допомогою нього окупанти сподівалися відстежувати та обстрілювати позиції українських військ.

Контррозвідники СБУ затримали агента за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні розвідактивності ворога. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки запобігла новим терактам в Одесі. Затримано трьох агентів ФСБ, які, за даними слідства, готували підриви авто і помешкань українських воїнів та їхніх сімей.