Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ затримала агента ФСБ, який обманом залучив матір для шпигунства

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
СБУ затримала агента ФСБ, який обманом залучив матір для шпигунства
За допомогою агента окупанти сподівалися відстежувати та обстрілювати позиції українських військ
фото: СБУ

Російському агенту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині російського агента. На замовлення ФСБ він коригував ворожий вогонь по прифронтовій Дружківці та її околицях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, завдання окупантів виконував 41-річний місцевий мешканець, який ховався від мобілізації і чекав на повну окупацію регіону. В поле зору росіян він потрапив, коли написав у чат-бот російської спецслужби про свою готовність до співпраці.

«Встановлено, що, уникаючи призову, фігурант майже не виходив з помешкання. Тому для збору координат потенційних «цілей» він обманом залучив свою матір, яка не здогадувалася про його роботу на ФСБ. Задокументовано, як жінка проходила містом під час отримання волонтерської допомоги і на прохання сина звертала увагу на локації українських захисників. Після повернення додому фігурант розпитував у неї про місця зосередження Сил оборони або рух військових колон у напрямку передової», – зазначають правоохоронці.

За даними слідства, отриману інформацію агент одразу «зливав» своєму куратору – співробітнику ФСБ, який дистанційно завербував ухилянта і доручив йому коригувати атаки РФ. За допомогою нього окупанти сподівалися відстежувати та обстрілювати позиції українських військ.

Контррозвідники СБУ затримали агента за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні розвідактивності ворога. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки запобігла новим терактам в Одесі. Затримано трьох агентів ФСБ, які, за даними слідства, готували підриви авто і помешкань українських воїнів та їхніх сімей.

Теги: Донеччина російські агенти СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський встановив порядок заміщення керівництва СБУ під час воєнного стану
Президент оновив структуру керівництва СБУ
5 сiчня, 14:35
Голова Служби безпеки очолював відомство з 2022 року
Зеленський направив до Ради подання про звільнення Малюка
9 сiчня, 20:20
Правоохоронці затримали підозрюваних під час передачі озброєння
СБУ і поліція зірвали спробу продажу однієї з найбільших партій «трофейної» зброї
12 сiчня, 11:21
Глава держави провів зустріч з колишнім очільником СБУ
Президент зустрівся з Малюком: погодили нові операції СБУ
19 сiчня, 20:11
Агенту ФСБ загрожує довічне позбавлення волі
У Чернівцях СБУ затримала іноземного агента ФСБ, який намагався здійснити диверсію на електропідстанції
28 сiчня, 21:09
Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Готували теракти у центрі Одеси. СБУ викрила трьох російських агентів
30 сiчня, 10:24
Як встановило розслідування, спецслужба РФ втягнула неповнолітню у злочинну діяльність через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків»
Викрито 16-річну агентку ФСБ, яка готувала удар по Кропивницькій ТЕЦ
7 сiчня, 11:37
Зеленський підписав новий указ
Зеленський призначив Мережка заступником голови СБУ
13 сiчня, 17:55
Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу
Збирали дані про наслідки удару «Орєшніком» по Львівщині. Викрито агентів РФ
22 сiчня, 10:29

Кримінал

СБУ затримала агента ФСБ, який обманом залучив матір для шпигунства
СБУ затримала агента ФСБ, який обманом залучив матір для шпигунства
За 25 тис. з картки померлого чоловіка – вісім років в'язниці? Cоцмережі обговорюють справу
За 25 тис. з картки померлого чоловіка – вісім років в'язниці? Cоцмережі обговорюють справу
Вбивство поліцейських на Черкащині: депутат відреагував на чутки про конфлікт із загиблим ветераном
Вбивство поліцейських на Черкащині: депутат відреагував на чутки про конфлікт із загиблим ветераном
На Буковині в дитячому будинку померла дитина: медсестрі оголошено підозру
На Буковині в дитячому будинку померла дитина: медсестрі оголошено підозру
У Львові отримав вирок працівник ФСБ, який завербував українську військову
У Львові отримав вирок працівник ФСБ, який завербував українську військову
На Буковині двоє іноземців підпалили сільраду на замовлення російських спецслужб
На Буковині двоє іноземців підпалили сільраду на замовлення російських спецслужб

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua