Президент зустрівся з Малюком: погодили нові операції СБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава держави провів зустріч з колишнім очільником СБУ
фото: Офіс президента

Зеленський: «Служба безпеки України, як і завжди, активна в захисті нашої держави та людей»

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді представників Служби безпеки. Глава держави погодив нові бойові операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

Президент повідомив, що провів зустріч з очільником СБУ Євгеном Хмарою. «Служба безпеки України, як і завжди, активна в захисті нашої держави та людей. Погодив нові бойові операції. Продовжується і внутрішня трансформація Служби – саме так, щоб посилити нашу державу», – каже він.

Також український лідер мав зустріч з колишнім головою спецслужби Василем Малюком. «Продовжуємо підготовку наших асиметричних операцій проти Росії. Всі необхідні ресурси Служби безпеки України та інших державних структур повністю забезпечені», – додав Зеленський.

Як відомо, 5 січня очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Він повідомив, що залишиться в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди». Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки України.

Вже 13 січня Верховна Рада схвалила звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ №18/2026, який встановлює структуру керівництва Служби безпеки України.

Теги: СБУ Володимир Зеленський Василь Малюк

