Зеленський призначив Мережка заступником голови СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови СБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №47/2026.

«Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником голови Служби безпеки України», – йдеться в указі.

Зауважимо, що у 2019 році Мережко очолював четверте управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

До слова, президент Володимир Зеленський звільнив Івана Рудницького з посади голови Волинської обласної державної адміністрації та призначив його заступником голови Служби безпеки.

Як повідомлялося, Верховна Рада схвалила звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. За це рішення проголосували 235 народних депутатів. 

Теги: СБУ Володимир Зеленський

