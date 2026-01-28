Головна Країна Кримінал
У Чернівцях СБУ затримала іноземного агента ФСБ, який намагався здійснити диверсію на електропідстанції

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Агенту ФСБ загрожує довічне позбавлення волі
фото: СБУ

СБУ затримала агента під час спроби підпалу

Контррозвідники СБУ викрили та затримали у Чернівцях іноземного агента ФСБ. 24-річний чоловік намагався знищити обладнання опорної електропідстанції. Про це пише «Главком» із посиланням на допис управління СБУ в Чернівецькій області.

Повідомляється, що громадянин однієї з країн Близького Сходу хотів підпалити обладнання електропідстанції за допомогою п’яти літрів бензину. Він вилив пальне біля устаткування та намагався його підпалити.

«Чоловік шукав в інтернеті можливості «легкого» заробітку. Згодом на нього вийшли через один із месенджерів невідомі особи, які запропонували за три тисячі доларів США підпалити енергооб’єкт. Зловмисник приїхав на початку січня до Чернівців і поселився в одному з місцевих хостелів. Спочатку він обстежив територію навколо вказаної замовниками електропідстанції, з’ясовуючи можливості пробратися туди непоміченим. Після цього він придбав на місцевій АЗС 5 літрів бензину і пізно ввечері наступної доби пробрався на територію електропідстанції й почав обливати територію пальним», – розповіла прессекретарка СБ України в Чернівецькій області Леся Федоренко у коментарі місцевому виданню «Асс».

Затриманим агентом ФСБ виявився громадян Туреччини
Затриманим агентом ФСБ виявився громадян Туреччини
фото: Прокуратура України

Контррозвідники СБУ затримали іноземця при спробі підпалу. «Проте завершити злочинний задум не вдалося – оперативники СБУ, які вже кілька днів «вели» фігуранта і ретельно документували всі його дії, затримали зловмисника «на гарячому», – повідомила Леся Федоренко. За словами речниці затриманий виявився громадянином Туреччини.

У Чернівцях СБУ затримала іноземного агента ФСБ, який намагався здійснити диверсію на електропідстанції фото 1
фото: Прокуратура України

⁠Затриманому оголосили за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на диверсію, тобто підпал з метою ослаблення держави, спрямований на зруйнування та пошкодження об’єкта, який має важливе народногосподарське та оборонне значення, в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше «Главком» писав, що контррозвідка Служби безпеки запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За результатами багатоетапної спецоперації у Києві викрито агента ФСБ, який намагався ліквідувати українського воїна в центральній частині міста. Співробітники СБУ затримали кілера «на гарячому», коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів.

Також повідомлялося, що було викрито та затримано агента ФСБ у лавах Сил оборони України. Затриманим агентом ФСБ виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ, завербований спецслужбами РФ.

Теги: Чернівці СБУ диверсія ФСБ російські агенти

