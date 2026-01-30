Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Готували теракти у центрі Одеси. СБУ викрила трьох російських агентів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Готували теракти у центрі Одеси. СБУ викрила трьох російських агентів
Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: СБУ

За даними правоохоронців, підозрювані отримали завдання підірвати автомобілі та помешкання українських воїнів

Служба безпеки запобігла новим терактам в Одесі. Затримано трьох агентів ФСБ, які, за даними слідства, готували підриви авто і помешкань українських воїнів та їхніх сімей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Правоохоронці встановили, що теракти мали відбутися через дистанційну активацію саморобних бомб. У такий спосіб росіяни сподівалися не тільки ліквідувати військових, а й поширити панічні настрої серед цивільного населення України. За даними Головного управляння внутрішньої безпеки та слідства СБУ, основними «цілями» російської агентури були спецпризначенці Служби безпеки та військові ЗСУ, які залучені до бойових дій на південному фронті.

Готували теракти у центрі Одеси. СБУ викрила трьох російських агентів фото 1
Один з підозрюваних є представником громадської організації з охорони громадського порядку
Один з підозрюваних є представником громадської організації з охорони громадського порядку
фото: СБУ

«Спочатку фігуранти тривалий час відстежували місця проживання українських оборонців та паркування їхніх авто. Згодом вони отримали від ФСБ координати схрону, з якого забрали два саморобні вибухові пристрої (СВП). Обидві бомби зловмисники планували закласти біля входу у квартиру двох військовослужбовців Сил оборони. Потім терористи мали забрати зі схованок нові СВП, щоб підірвати авто наступних «цілей», – йдеться в заяві.

Співробітники СБУ затримали фігурантів, коли вони з вибуховими пристроями їхали до помешкань українських військових. Завдання ворога виконували 36-річний чоловік, який за даними слідства, ухилявся від мобілізації і двоє його спільників: дезертир та представник громадської організації з охорони громадського порядку. На місці затримання у них було вилучено вибухівку та смартфони, з яких вони координували свої дії з російським спецслужбістом.

Готували теракти у центрі Одеси. СБУ викрила трьох російських агентів фото 2
У затриманих правоохоронці знайшли вибухівку
У затриманих правоохоронці знайшли вибухівку
фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, контррозвідка Служби безпеки запобігла новим терактам у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. За результатами дій на випередження затримано агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який займався підготовкою схронів з вибухівкою.

Читайте також:

Теги: теракт Одеса СБУ російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На узбережжі Одеси зафіксовано масовий мор чорноморських коників
На узбережжі Одеси зафіксовано масовий мор чорноморських коників
Вчора, 15:17
Момент ураження російського винищувача Су-30
Збитки на $1 млрд. «Альфа» СБУ підбила підсумки ударів по російських аеродромах
28 сiчня, 10:24
СБУ затримала корегувальника обстрілів Полтавщини: що відомо
СБУ затримала корегувальника обстрілів Полтавщини: що відомо
27 сiчня, 13:41
Рятувальники визволили з-під завалів 14 людей
Атака на Одесу: рятувальники шукають людей під завалами
27 сiчня, 09:08
У результаті вибуху постраждав чоловік, 1963 року народження
Одеса: стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалий (фото)
22 сiчня, 09:43
Раніше Феміда обрала Труханову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про службову недбалість
Суд скасував домашній арешт ексмеру Одеси Труханову
21 сiчня, 18:27
У фокусі операцій «Альфи» опинилися ключові елементи російської ППО
Стратегічний ефект на $4 млрд. «Альфа» СБУ знищила міф про непереможне російське ППО
19 сiчня, 16:45
Олія і вогонь війни: чим небезпечні розливи олії у Дніпрі та Одесі
Олія і вогонь війни: чим небезпечні розливи олії у Дніпрі та Одесі
16 сiчня, 17:00
Організаторам схем загрожує до 9 років тюрми та конфіскація майна
СБУ та Нацполіція викрили три «схеми для ухилянтів»
6 сiчня, 11:52

Новини

Готували теракти у центрі Одеси. СБУ викрила трьох російських агентів
Готували теракти у центрі Одеси. СБУ викрила трьох російських агентів
Фігуристка з Одеси покаталася на ковзанах посеред міста (відео)
Фігуристка з Одеси покаталася на ковзанах посеред міста (відео)
На узбережжі Одеси зафіксовано масовий мор чорноморських коників
На узбережжі Одеси зафіксовано масовий мор чорноморських коників
Одеса: на промисловому об’єкті спалахнула пожежа після атаки РФ
Одеса: на промисловому об’єкті спалахнула пожежа після атаки РФ
В Одесі після атаки РФ пошкоджено об’єкт інфраструктури
В Одесі після атаки РФ пошкоджено об’єкт інфраструктури
Що насправді відбувається з клінікою Odrex? Заяви адвокатів суперечать інформації МОЗ
Що насправді відбувається з клінікою Odrex? Заяви адвокатів суперечать інформації МОЗ

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua