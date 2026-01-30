Готували теракти у центрі Одеси. СБУ викрила трьох російських агентів

За даними правоохоронців, підозрювані отримали завдання підірвати автомобілі та помешкання українських воїнів

Служба безпеки запобігла новим терактам в Одесі. Затримано трьох агентів ФСБ, які, за даними слідства, готували підриви авто і помешкань українських воїнів та їхніх сімей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Правоохоронці встановили, що теракти мали відбутися через дистанційну активацію саморобних бомб. У такий спосіб росіяни сподівалися не тільки ліквідувати військових, а й поширити панічні настрої серед цивільного населення України. За даними Головного управляння внутрішньої безпеки та слідства СБУ, основними «цілями» російської агентури були спецпризначенці Служби безпеки та військові ЗСУ, які залучені до бойових дій на південному фронті.

Один з підозрюваних є представником громадської організації з охорони громадського порядку фото: СБУ

«Спочатку фігуранти тривалий час відстежували місця проживання українських оборонців та паркування їхніх авто. Згодом вони отримали від ФСБ координати схрону, з якого забрали два саморобні вибухові пристрої (СВП). Обидві бомби зловмисники планували закласти біля входу у квартиру двох військовослужбовців Сил оборони. Потім терористи мали забрати зі схованок нові СВП, щоб підірвати авто наступних «цілей», – йдеться в заяві.

Співробітники СБУ затримали фігурантів, коли вони з вибуховими пристроями їхали до помешкань українських військових. Завдання ворога виконували 36-річний чоловік, який за даними слідства, ухилявся від мобілізації і двоє його спільників: дезертир та представник громадської організації з охорони громадського порядку. На місці затримання у них було вилучено вибухівку та смартфони, з яких вони координували свої дії з російським спецслужбістом.

У затриманих правоохоронці знайшли вибухівку фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, контррозвідка Служби безпеки запобігла новим терактам у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. За результатами дій на випередження затримано агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який займався підготовкою схронів з вибухівкою.