Збирали дані про наслідки удару «Орєшніком» по Львівщині. Викрито агентів РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Збирали дані про наслідки удару «Орєшніком» по Львівщині. Викрито агентів РФ
Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу
фото: СБУ

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які допомагали ворогу встановити наслідки від удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівщини в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, дорозвідкою цього обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід.

Збирали дані про наслідки удару «Орєшніком» по Львівщині. Викрито агентів РФ фото 1

Співробітники СБУ встановили, що за завданням ГРУ РФ молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки. Він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати на гугл-картах. Далі він передавав зібрану інформацію «старшому» агенту, який залишився в Мукачеві й напряму звітував куратору з російської спецслужби.

СБУ затримала обох коригувальників одночасно: одного – за місцем проживання в Мукачеві, а іншого – «на гарячому» у Львівській області, коли він проводив дорозвідку поблизу місця ворожого «прильоту». За наявними даними, окупанти потребували інформації про масштаб руйнувань українських об’єктів після удару, щоб використати її у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по регіону.

Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу. Також СБУ перехопила розмови одного з агентів із їхнім куратором. Ці аудіо долучені до матеріалів кримінального провадження.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня окупанти вдарили «Орєшніком» по Львівщині. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна.

Згодом Служба безпеки України показала уламки ракети «Орєшнік», яким РФ обстріляла Львівщину. Серед знайдених деталей – блок наведення, частини двигуна та механізми орієнтації.

