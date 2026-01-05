Зеленський встановив порядок заміщення керівництва СБУ під час воєнного стану

СБУ матиме першого заступника та чотирьох заступників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №18/2026, який встановлює структуру керівництва Служби безпеки України. Про це повідомляє Офіс Президента України.

Тепер у голови СБУ буде перший заступник і чотири заступники, а у разі тимчасової відсутності керівника його обов’язки виконуватиме перший заступник або інший визначений заступник.

Президент оновив структуру керівництва СБУ фото: Офіс Президента України

У період воєнного стану тимчасово виконуючого обов’язки голови СБУ може призначати безпосередньо президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України.

Сьогодні, 5 січня, очільник СБУ Василь Малюк пішов у відставку. Президент України Володимир Зеленський подякував Малюку за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі.