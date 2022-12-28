У Києві затримано відомих «злодіїв у законі»

«Злодій в законі» «Умка» був коронований у 2014 році, а «Лаша Сван» – у 1995 році

Затримані протягом чотирьох місяців організували в Україні та взяли участь в трьох злочинних зібраннях

Правоохоронці затримали двох «злодіїв у законі» – «Умку» та «Лашу Свана», які здобули свої статуси від топ-представників російського кримінального світу. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Слідство встановило, що «злодії в законі», перебуваючи підозрюваними у справі щодо поширення злочинного впливу, з грудня 2020 року по березень 2021 року організували в Україні та взяли участь в трьох злочинних зібраннях з представниками криміналітету.

На цих «сходках» вирішувалися питання координації злочинної діяльності та конфліктні ситуації. Також приймалося рішення про виділення фінансової допомоги з так званого «злодійського общака» на святкові потреби криміналітету та «злодіїв в законі», які перебувають у місцях позбавлення волі.

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«На сходці одного з лідерів організованої злочинної групи вони наділили ширшими повноваженнями – надали можливість збору коштів, одержаних злочинним шляхом, на території Одеси», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз зібрані докази стали підставою для затримання «злодіїв в законі» в порядку ч. 4 ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Обом фігурантам повідомлено про підозру у встановленні і поширенні злочинного впливу, а також організації та участі у злочинному зібранні «сходці» (ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2 КК України).

Також повідомляється, що раніше було завершено досудове розслідування у справі щодо поширення цими «злодіями в законі» злочинного впливу, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Відомо, що «злодій в законі» «Умка» – коронований у 2014 році, а «Лаша Сван» – у 1995 році. Вони здобули свої «звання» від топ-представників російського кримінального світу.

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Раніше повідомлялося, що у США злодій отримав один день тюрми за крадіжку 40-річної давності.