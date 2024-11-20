Створив злочинне угрупування. Генпрокуратура оголосила підозру відомому «злодію у законі»

За вказівкою організатора, учасники злочинного угруповання спочатку погрожували арештованим фізичною розправою, а в подальшому били їх

Злочинне угрупування вимагало гроші з утриманців виправних установ за недотримання «воровських понять»

«Вору в законі» на прізвисько «Гега Озургетський» та «кримінальному авторитету» «Хромому» повідомлено про підозру. За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито злочинне угруповання. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, діяльність угруповання організував «вор в законі» на прізвисько «Гега Озургетський». Його учасники нещодавно вийшли з місць позбавлення волі та «спеціалізувалися» на вимаганні грошових коштів і незаконному заволодінні транспортними засобам.

«Перебуваючи у виправній колонії, та, маючи за плечима кілька термінів увʼязнення за скоєння особливо тяжких злочинів, серед яких умисне вбивство, він залучив до діяльності угруповання двох «кримінальних авторитетів». Один з них на прізвисько «Хромой». Вони вимагали гроші з утриманців виправних установ на території Київської області за недотримання «воровських понять», – йдеться у повідомленні.

фото: Офіс Генерального прокурора

За вказівкою організатора, учасники злочинного угруповання спочатку погрожували арештованим фізичною розправою, а в подальшому били їх. Наслідки побиття інколи несли загрозу життю потерпілих. У такий спосіб учасники угруповання поширювали злочинний вплив на утриманців СІЗО за їх спокійне перебування у місцях позбавлення волі.

Офіс Генерального прокурора

Наразі організатору та одному із членів угруповання повідомлено про підозру у вимаганні і незаконному заволодінні транспортними засобами. Організатору також інкриміновано встановлення або поширення злочинного впливу.

Нагадаємо, в 2019 році в Україну екстрадували одного із наймолодших «злодіїв в законі»: Болгарія видала Україні кримінального авторитета на прізвисько «Гега Озургетський».

Згодом Чернігівський районний суд засудив до 7,5 років позбавлення волі кримінального авторитета на прізвисько «Гега Озургетський» за замах на вбивство іноземця та погрозу керівнику правоохоронного органу та його сім'ї фізичною розправою в Чернігівській області.

У 2021 році правоохоронці повідомили про підозру «злодію в законі» на прізвисько «Гіга Озургетський» та двом «смотрящим» щодо поширення злочинного впливу, організації та участі у злочинному зібранні, їм за такі дії може загрожувати до 15 років ув’язнення.