У Житомирі чоловік з ножем напав на перехожих: його затримали патрульні (відео)

Поліція затримала зловмисника, який нападав на перехожих у Житомирі

У Житомирі бійці роти тактично-оперативного реагування затримали чоловіка, який із ножем напав на перехожих і тяжко поранив двох людей. Під час перевірки особи з'ясувалося, що зловмисник перебуває в розшуку за самовільне залишення військової частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію України.

Повідомляється, сама подія сталася днями, коли інспектори отримали виклик про кривавий напад на вулиці міста.

Прямуючи на місце події, екіпаж поліції помітив чоловіка, який перебігав дорогу з ножем у руках.

«Поліцейські зупинилися на безпечній відстані, дістали табельну зброю та наказали йому кинути ніж на землю. Той виконав законні вимоги інспекторів, після чого ймовірного нападника затримали із застосуванням кайданків», – йдеться в повідомленні поліції.

Паралельно інший екіпаж патрульних розшукав одного з потерпілих, який стікав кров'ю неподалік.

«Інспектори негайно вирушили на місце та виявили потерпілого. Він утратив чимало крові, тож патрульні оперативно наклали йому турнікет та оклюзійні пов’язки. До приїзду медиків інспектори контролювали стан пораненого. Згодом його ушпиталили», – зазначають поліціянти.

Під час оформлення затриманого патрульні встановили, що фігурант офіційно перебуває в розшуку як особа, яка скоїла самовільне залишення військової частини. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Потерпілі у лікарні. Затриманому оголошено підозру у замаху на вбивство. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 18, 2026

Слідчі затримали зловмисника, йому вже оголошено про підозру за статтею – замах на умисне вбивство.

