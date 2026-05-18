Лариса Голуб
У Житомирі чоловік з ножем напав на перехожих: його затримали патрульні (відео)
Поліція затримала зловмисника, який нападав на перехожих у Житомирі
фото: скрин з відео
Під час оформлення затриманого патрульні встановили, що фігурант перебуває в розшуку

У Житомирі бійці роти тактично-оперативного реагування затримали чоловіка, який із ножем напав на перехожих і тяжко поранив двох людей. Під час перевірки особи з'ясувалося, що зловмисник перебуває в розшуку за самовільне залишення військової частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію України.

Повідомляється, сама подія сталася днями, коли інспектори отримали виклик про кривавий напад на вулиці міста.

Прямуючи на місце події, екіпаж поліції помітив чоловіка, який перебігав дорогу з ножем у руках. 

«Поліцейські зупинилися на безпечній відстані, дістали табельну зброю та наказали йому кинути ніж на землю. Той виконав законні вимоги інспекторів, після чого ймовірного нападника затримали із застосуванням кайданків», – йдеться в повідомленні поліції.

Паралельно інший екіпаж патрульних розшукав одного з потерпілих, який стікав кров'ю неподалік.

«Інспектори негайно вирушили на місце та виявили потерпілого. Він утратив чимало крові, тож патрульні оперативно наклали йому турнікет та оклюзійні пов’язки. До приїзду медиків інспектори контролювали стан пораненого. Згодом його ушпиталили», – зазначають поліціянти.

Під час оформлення затриманого патрульні встановили, що фігурант офіційно перебуває в розшуку як особа, яка скоїла самовільне залишення військової частини. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Слідчі затримали зловмисника, йому вже оголошено про підозру за статтею – замах на умисне вбивство.

«Главком» писав, що у Рівному поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати дві гранати. Інцидент стався на вулиці Соборній – обійшлося без постраждалих. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, спецпризначенці КОРД, патрульні та керівництво поліції.

Нагадаємо, столичні поліцейські затримали киянина, який у квартирі підірвав запал від гранати. Повідомляється, що подія відбулась в одній з комунальних квартир Дніпровського району.

Теги: Житомир кримінал військові росія війна

