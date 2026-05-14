Коригували удари по Києву та Запоріжжю. СБУ затримала російських агентів

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Фігуранти збирали координати української ППО та повідомляли загарбників про переміщення підрозділів Сил оборони

Служба безпеки затримала ще двох російських агентів. За даними слідства, вони коригували повітряні атаки окупантів по Київщині та Запоріжжю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, наведенням ворожих обстрілів займалися завербовані ворогом місцеві жителі – ідейні прихильники РФ, які чекали на повну окупацію України.

Так, за інструкцією російського куратора, фігурант зі столиці відстежував розташування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. Щоб виявити координати української ППО, чоловік обходив прилеглі до Києва території та позначав ймовірні позиції військових на Google-картах.

Інший затриманий коригувальник працював водієм у поштовому відділенні в Запоріжжі. Під час розвезення посилок по регіону він фіксував геолокації та напрямки руху військових колон Сил оборони.

Співробітники СБУ задокументували злочини агентів і затримали їх. Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, Внутрішня безпека Служби безпеки викрила майорку СБУ на передачі російській розвідці імена українських оперативників і плани контррозвідувальних операцій.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки та Державне бюро розслідувань викрили ще одного агента РФ у Силах оборони України. Ним виявився завербований ворогом інспектор Державної прикордонної служби, який коригував обстріли північних регіонів України.

Як повідомлялося, Служба безпеки запобігла замовному вбивству в Одесі. Затримано агентку Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.