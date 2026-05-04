Маскувався під дідуся: СБУ затримала російського коригувальника у Запоріжжі

Щоб не викликати підозр під час розвідвилазок, фігурант видавав себе за особу похилого віку

Агент ФСБ коригував удари по прифронтовому Запоріжжю

Служба безпеки України викрила та затримала чергового ворожого посібника, який допомагав окупантам готувати повітряні атаки на прифронтове Запоріжжя. Щоб залишатися непоміченим під час збору даних, 45-річний чоловік розробив цілу систему маскування, видаючи себе за літню особу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, зловмисник приділяв значну увагу конспірації під час своїх розвідувальних вилазок вулицями обласного центру. Аби не викликати підозр у перехожих та правоохоронців, фігурант імітував зовнішність пенсіонера, зокрема спеціально відростив бороду, використовував відповідний «віковий» одяг та під час руху навмисно сутулився, імітуючи старечу ходу.

Такий камуфляж він використовував для прихованої фото- та відеофіксації локацій підрозділів Сил оборони України.

Фігурантом виявився 45-річний місцевий мешканець, який, окрім співпраці з ворогом, переховувався від мобілізації. Свій шлях до державної зради він розпочав у Telegram-каналах, де шукав варіанти «швидких грошей». На нього вийшли представники ФСБ РФ, запропонувавши грошову винагороду за координати українських військових.

Зібравши дані, зловмисник повертався додому, де готував детальні текстові звіти з описом місцевості та точними геоданими, які згодом пересилав своєму російському куратору.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність агента та затримали його за місцем проживання. Під час обшуку було вилучено планшет та смартфон, у яких збереглося листування з ворогом та фотографії об’єктів. Одночасно з затриманням контррозвідка провела заходи для убезпечення позицій українських захисників, дані про які встиг передати фігурант.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

