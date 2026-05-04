Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Маскувався під дідуся: СБУ затримала російського коригувальника у Запоріжжі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Маскувався під дідуся: СБУ затримала російського коригувальника у Запоріжжі
Щоб не викликати підозр під час розвідвилазок, фігурант видавав себе за особу похилого віку
фото: СБУ

Агент ФСБ коригував удари по прифронтовому Запоріжжю

Служба безпеки України викрила та затримала чергового ворожого посібника, який допомагав окупантам готувати повітряні атаки на прифронтове Запоріжжя. Щоб залишатися непоміченим під час збору даних, 45-річний чоловік розробив цілу систему маскування, видаючи себе за літню особу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, зловмисник приділяв значну увагу конспірації під час своїх розвідувальних вилазок вулицями обласного центру. Аби не викликати підозр у перехожих та правоохоронців, фігурант імітував зовнішність пенсіонера, зокрема спеціально відростив бороду, використовував відповідний «віковий» одяг та під час руху навмисно сутулився, імітуючи старечу ходу.

Такий камуфляж він використовував для прихованої фото- та відеофіксації локацій підрозділів Сил оборони України.

Фігурантом виявився 45-річний місцевий мешканець, який, окрім співпраці з ворогом, переховувався від мобілізації. Свій шлях до державної зради він розпочав у Telegram-каналах, де шукав варіанти «швидких грошей». На нього вийшли представники ФСБ РФ, запропонувавши грошову винагороду за координати українських військових.

Зібравши дані, зловмисник повертався додому, де готував детальні текстові звіти з описом місцевості та точними геоданими, які згодом пересилав своєму російському куратору.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність агента та затримали його за місцем проживання. Під час обшуку було вилучено планшет та смартфон, у яких збереглося листування з ворогом та фотографії об’єктів. Одночасно з затриманням контррозвідка провела заходи для убезпечення позицій українських захисників, дані про які встиг передати фігурант.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з ДБР та Національною поліцією провела масштабну спецоперацію, заблокувавши вісім нових каналів нелегального виїзду за кордон та ухилення від мобілізації. Організатори оборудок вимагали від клієнтів до $25 тис.

Читайте також:

Теги: СБУ Запоріжжя росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мінцифри РФ прагне відновити планові перевірки операторів
РФ готує тотальний контроль над інтернетом
Сьогодні, 06:39
Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба закликав українців завжди мати базовий запас води через загрозу ударів РФ по об'єктах критичної інфраструктури
Росія готує атаки на системи водопостачання: уряд закликав українців зробити запаси
30 квiтня, 16:19
Трамп відповідає на питання журналістів відразу після розмови з Путіним
Трамп після розмови з Путіним вкотре заговорив про терміни завершення війни в Україні
29 квiтня, 22:14
Президент заслухав доповіді ГУР і Служби зовнішньої розвідки про стан економіки у Росії
Масштабування роботизованих комплексів та захист від балістики. Зеленський провів Ставку
27 квiтня, 17:17
Макрон заявив, що США, Китай і Росія проти Європи
Макрон заявив, що США, Китай і Росія проти Європи
24 квiтня, 23:27
Чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за так звану «дискредитацію» російської армії
Росіянин отримав реальний термін за підтримку України в соцмережах: подробиці
21 квiтня, 08:21
Окупанти почали розробку найбільшого в Україні родовища марганцю
Окупанти почали розробку найбільшого родовища марганцю на окупованій території
17 квiтня, 21:36
Російський наступ буксує: що вирішить результат боїв під Гуляйполем
Головна дилема ЗСУ перед битвою за Оріхів. Огляд фронту
10 квiтня, 10:10
Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів про своє життя в Москві та роботу на відомих олігархів
«Поросята в заставі та годинник за $20»: глава «Укрпошти» розповів про життя в Москві
6 квiтня, 11:21

Події в Україні

Ворог ударив по Мерефі: загинуло троє людей, є поранені
Ворог ударив по Мерефі: загинуло троє людей, є поранені
Маскувався під дідуся: СБУ затримала російського коригувальника у Запоріжжі
Маскувався під дідуся: СБУ затримала російського коригувальника у Запоріжжі
Ворог вдарив по Шостці – пошкоджено міськраду та дитячий садок (фото)
Ворог вдарив по Шостці – пошкоджено міськраду та дитячий садок (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 4 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 травня: ситуація на фронті

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua