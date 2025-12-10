Головна Країна Події в Україні
СБУ атакувала танкер «тіньового флоту», президент підписав закон про держбюджет. Головне за 10 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
скриншот із відео, отриманого від джерел у СБУ

Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan

Зеленський підписав закон про держбюджет на 2026 рік, Дрони СБУ уразили в Чорному морі танкер «тіньового флоту» РФ, переговори зі США про відбудову України. «Главком» склав добірку новин 10 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський підписав закон про держбюджет на 2026 рік

Президент України підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Більшу частину видатків буде спрямовано на фінансування Сил оборони.

Згідно з документом, доходи бюджету закладено на рівні 2 трлн 918 млрд грн. При цьому витрати держави на наступний рік будуть рекордними – 4 трлн. 781 млрд грн. Частина видатків передбачає необхідність фінансової допомоги від партнерів.

Дрони СБУ уразили в Чорному морі танкер «тіньового флоту» РФ

Сьогодні, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan. Він належить до «тіньового флоту» РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового термінала «Новоросійськ». Воно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером. За словами джерел, операцію вдалося реалізувати Головному управлінню військової контррозвідки СБУ та ВМС України.

Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. На відео видно потужні вибухи в районі корми. За попередньою інформацією, судно виведене з ладу. Приблизна вартість такого танкера становить $30 млн, а за один рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на $60 млн.

Переговори зі США про відбудову України

Президент Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Ключовою темою стала відбудова та економічне відновлення України.

Президент розповів, що у перемовинах взяли участь міністр фінансів США Скот Бессент, зять Трампа Джаред Кушнер і генеральний директор компанії BlackRock Ларрі Фінк. З української сторони: премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов і радник кабінету президента України Офісу президента Олександр Бевз.

Глава держави зауважив, що фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України. Команди детально обговорили ключові питання для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні.

У Прилуках поліцейський автомобіль збив двох пішоходів

Національна поліція розпочала службове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди у місті Прилуки Чернігівської області. Поліцейських усунено від виконання службових обов’язків.

За попередньою інформацією поліції, наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула.

Електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» остаточно замінив паперовий

Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі. Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Електронний документ можна отримати у застосунку «Резерв+». Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП.

Перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку. Для реалізації змін уряд оновив постанови №1487 і №559.

