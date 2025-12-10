Головна Одеса Фото
СБУ арештувала в Одесі судно «тіньового» флоту РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Співробітники СБУ викрили підконтрольний РФ суховантаж у торговельному порту Одеси
фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки на судно накладено арешт для подальшої передачі до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Служба безпеки затримала і арештувала в Одесі іноземне судно, яке входило до «тіньового» флоту Росії і незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, власник корабля знаходився під санкціями РНБО, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн. Співробітники СБУ викрили підконтрольний РФ суховантаж у торговельному порту Одеси, куди він прибув під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб.

Встановлено, що напередодні повномасштабної війни судно щонайменше сім разів причалювало до Севастополя для нелегально експорту агропродукції в інтересах РФ. Наприкінці січня 2021 року суховантаж нелегально вивіз з українського півострова майже 7 тис. тонн зерна до північної Африки.

Під час затримання корабля на його борту знаходились капітан та ще 16 членів екіпажу – всі громадяни декількох країн Близького Сходу. Під час обшуку на судні виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України.

СБУ арештувала в Одесі судно «тіньового» флоту РФ фото 1

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил);
  • чч. 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

За матеріалами Служби безпеки на судно накладено арешт для подальшої передачі до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомлялося, «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.  Цього року танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку. Водночас американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.

