Допомагала наводити ракети та дрони. На Сумщині затримано російську агентку

Фігурантка встановлювала пристрої, які дозволяли дронам та ракетам РФ обходити українську систему РЕБ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки на Сумщині. Фігурантка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв’язок для рашистських дронів та ракет – встановлювала в області відповідні ретранслятори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, агенткою виявилася 34-річна мешканка Конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала «легкі заробітки» у Telegram-каналах. Після вербування жінка за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на «потрібні» для ворога частоти.

«Потім агентка підшукувала покинуті будівлі, проникала до них і на дахах встановлювала «радіомаячки». Використовуючи такі пристрої, окупанти отримували стійкий зв’язок для своїх дронів та ракет, який дозволяв їм обходити українську систему РЕБ», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, фігурантка надсилала кураторові фото і координати місцевих військових частин, а поблизу однієї із регіональних авіабаз зробила відеопастку у вигляді захованої на місцевості 4G-камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів. У такий спосіб росіяни сподівалися відстежувати періодичність та напрямки польотів бойової авіації ЗСУ і наслідки ворожих «прильотів» по прикордонній місцевості.

Співробітники СБУ викрили агентку, поетапно задокументували її розвідактивність і затримали. Одночасно було проведено спецзаходи для деактивації шпигунських пристроїв та убезпечення пунктів базування Сил оборони. Під час обшуків у затриманої вилучено шість смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв’язку з куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

