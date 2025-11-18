Головна Країна Кримінал
Штурм Покровська. Ідентифіковано підрозділ РФ, який використав цивільних як «живий щит»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Штурм Покровська. Ідентифіковано підрозділ РФ, який використав цивільних як «живий щит»
Окупанти змусили потерпілих йти попереду під час зачистки будівель у місті
фото: defence-ua.com (ілюстративне)

Триває розслідування для встановлення всіх обставин події та причетних до неї осіб

Служба безпеки задокументувала новий воєнний злочин окупантів на Донеччині. За матеріалами справи, 10 листопада цього року росіяни здійснили спробу штурму Покровська, використовуючи жителів міста як «живий щит». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За попередніми даними, йдеться про 1-й мотострілецький батальйон 506-го мотострілецького полку військ РФ, який атакував південно-східні околиці райцентру. Під час бою в житловій забудові штурмова група цього підрозділу захопила місцевих чоловіка, жінку та 13-річну дитину.

«Після цього по рації ця група отримала наказ використовувати цивільних, щоб прикриватися ними у разі вогневого контакту. Окупанти змусили потерпілих йти попереду під час зачистки будівель у місті. Такі дії окупаційних угруповань РФ порушують вимоги ст. 28 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та кваліфікуються як воєнний злочин», – йдеться у повідомленні.

На підставі отриманих фактів слідчі Служби безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Триває розслідування для встановлення всіх обставин події та причетних до неї осіб, щоб притягнути винних до відповідальності.

До слова, групі російських командирів Офіс генпрокурора повідомив про підозру у порушенні законів та звичаїв війни через ракетний обстріл історичного центру Львова, що стався 4 вересня 2024 року. Оприлюднено підозри військовослужбовцям дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації.

Також в роковини ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві, воєнна розвідка України розкрила інформацію про одного з відповідальних за підготовку цього воєнного злочину військовослужбовця РФ. 

Теги: окупанти СБУ Донеччина Покровськ

