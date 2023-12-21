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У голови ВККС знайдено російське громадянство – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У голови ВККС знайдено російське громадянство – ЗМІ
Головою ВККС Романа Ігнатова обрали 6 червня 2023 року
фото з відкритих джерел

Наразі у ВККС проходять активні консультації про те, що робити в ситуації, що склалася з Ігнатовим

Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби безпеки України, у якому йдеться, що нинішній голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство. Про це пише Zn.ua з посиланням на джерела у ВКСС та Вищій раді правосуддя.

Повідомлення про наявність у Ігнатова паспорта РФ почали активно ширитися ще у червні нинішнього року. Тоді в одному з інтерв’ю він заперечив ці чутки. Ігнатов розповів, що дійсно на початку та середині 1990-х років навчався і працював у Росії, проте мав лише паспорт громадянина СРСР, який отримав ще в 16 років. За його словами, в документі не було відміток про вступ у громадянство іншої країни.

Натомість громадянство України підтверджено у липні 1996 року, після повернення у рідний Луганськ. Ігнатов наголосив, що з того часу проходив безліч ретельних перевірок перед призначенням на роботу в прокуратуру та суди. Зокрема останніми були перевірки Конкурсної комісією з відбору членів ВККС та ВРП, яка фіналізувала відбір.

За даними Zn.ua, наразі у ВККС проходять активні консультації про те, що робити в ситуації, що склалася з Ігнатовим.

Нагадаємо, 1 червня 2023 року Вища рада правосуддя призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це розблокувало роботу ВККС, яка не працювала з 2019 року. Новий склад розпочав низку процедур, зокрема кваліфікаційне оцінювання, конкурс до апеляційних судів і конкурс до судів першої інстанції. Загалом ВККС має набрати понад дві тисячі нових суддів та оцінити їхню кваліфікацію. Від цього буде залежати, як у майбутньому виглядатиме судова система України.

Водночас Фундація Dejure висловлювала сумніви щодо доброчесності двохновообраних членів: судді у відставці Володимира Луганського та екссудді Людмили Волкової. Але до Романа Ігнатова питання були відсутні.

Теги: росія СБУ громадянство

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