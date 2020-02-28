У центрі Парижа спалахнула пожежа: евакуювали Ліонський вокзал



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У центрі Парижа спалахнула пожежа

Група невідомих спробувала завадити пожежникам підійти до осередку займання

У Центрі Парижа в районі Ліонського вокзалу 28 лютого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє місцева поліція.

З території вокзалу евакуювали усіх людей.

Співробітники поліції закликали не наближатися до району пожежі, щоб не заважати аварійним службам.

La politique congolaise et le chanteur FALLY IPUPA, ça ne vous passionne pas en tant que Français ?



L'immigration et le laxisme dingues qui règnent en France vous obligent à vous y intéresser, en voyant ces scènes apocalyptiques en plein Paris.



Comment en est-on arrivé là ?! pic.twitter.com/OOm0T6QlyY — Jordan Bardella (@J_Bardella) February 28, 2020

Incendie à Gare de Lyon. Vue des bureaux. Les @PompiersParis et les CRS sont en cours d'intervention. Il a fallu 20min pour évacuer les manifestants violents qui ont cause l'embrasement de scooters. Boutiques menacées. #GareDeLyon #Incendie pic.twitter.com/8YdNzbcmSv — Simon De Mytt (@SimonDeMytt) February 28, 2020

Водночас група невідомих спробувала завадити пожежникам підійти до осередку займання.

Нагадаємо. 15 квітня у столиці Франції загорівся дах Собору Паризької Богоматері. Через вогонь обвалився шпиль собору та його дах.

Під час пожежі у Соборі вдалось врятувати терновий вінець Ісуса Христа, викуплений королем Людовіком Святим в XIII столітті у Венеції.

Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері також вдалося врятувати.

Причину пожежі досі не встановили, утім чиновники пов'язують її з роботами з реконструкції. Паризька прокуратура заявила, що пожежу поки що розслідують як нещасний випадок.