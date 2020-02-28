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    У світі

    У центрі Парижа спалахнула пожежа: евакуювали Ліонський вокзал

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    У центрі Парижа спалахнула пожежа - У центрі Парижа спалахнула пожежа: евакуювали Ліонський вокзал
    У центрі Парижа спалахнула пожежа

    Група невідомих спробувала завадити пожежникам підійти до осередку займання

    У Центрі Парижа в районі Ліонського вокзалу 28 лютого спалахнула пожежа.

    Про це повідомляє місцева поліція.

    З території вокзалу евакуювали усіх людей.

    Співробітники поліції закликали не наближатися до району пожежі, щоб не заважати аварійним службам.

    Водночас група невідомих спробувала завадити пожежникам підійти до осередку займання.

    Нагадаємо. 15 квітня у столиці Франції загорівся дах Собору Паризької Богоматері. Через вогонь обвалився шпиль собору та його дах.

    Під час пожежі у Соборі вдалось врятувати терновий вінець Ісуса Христа, викуплений королем Людовіком Святим в XIII столітті у Венеції.

    Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері також вдалося врятувати.

    Причину пожежі досі не встановили, утім чиновники пов'язують її з роботами з реконструкції. Паризька прокуратура заявила, що пожежу поки що розслідують як нещасний випадок.

    пожежа Франція Twitter поліція
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