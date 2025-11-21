Операція «Мідас». СБУ запросила у НАБУ матеріали справи з ознаками держзради

«НАБУ отримало запит від СБУ і налаштоване на співпрацю»

Служба безпеки України звернулася до Національного антикорупційного бюро з проханням надати матеріали у справі «Мідас», які можуть містити інформацію про державну зраду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Служба безпеки України звернулася до Національного антикорупційного бюро із запитом щодо надання матеріалів, які можуть містити важливі відомості для перевірки фактів державної зради у межах їхнього провадження – так званої справи Мідас», – сказав співрозмовник агентства.

НАБУ опрацьовує звернення СБУ і надасть відповідні матеріали.

«НАБУ отримало запит від СБУ і налаштоване на співпрацю та готове долучити Службу до розслідування справи по «Міндічгейту», зокрема в епізодах щодо державної зради та зв'язків з РФ», – додав співрозмовник. Він наголосив, що «таке важливе для національної безпеки та суспільства питання має розслідуватись фахово, із залученням спецслужби по їхніх статтях підслідності в тому числі».

Зазначається, що НАБУ продовжує здійснювати досудове розслідування у межах операції «Мідас».

Як повідомлялося, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».