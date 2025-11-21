Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Операція «Мідас». СБУ запросила у НАБУ матеріали справи з ознаками держзради

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Операція «Мідас». СБУ запросила у НАБУ матеріали справи з ознаками держзради
НАБУ опрацьовує звернення СБУ
фото: СБУ

«НАБУ отримало запит від СБУ і налаштоване на співпрацю»

Служба безпеки України звернулася до Національного антикорупційного бюро з проханням надати матеріали у справі «Мідас», які можуть містити інформацію про державну зраду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Служба безпеки України звернулася до Національного антикорупційного бюро із запитом щодо надання матеріалів, які можуть містити важливі відомості для перевірки фактів державної зради у межах їхнього провадження – так званої справи Мідас», – сказав співрозмовник агентства.

НАБУ опрацьовує звернення СБУ і надасть відповідні матеріали.

«НАБУ отримало запит від СБУ і налаштоване на співпрацю та готове долучити Службу до розслідування справи по «Міндічгейту», зокрема в епізодах щодо державної зради та зв'язків з РФ», – додав співрозмовник. Він наголосив, що «таке важливе для національної безпеки та суспільства питання має розслідуватись фахово, із залученням спецслужби по їхніх статтях підслідності в тому числі».

Зазначається, що НАБУ продовжує здійснювати досудове розслідування у межах операції «Мідас».

Як повідомлялося, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Читайте також:

Теги: Операція «Мідас» НАБУ СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Мілкон ЮА» вперше прокоментував скандал навколо виробництва бронежилетів
«Мілкон ЮА» вперше прокоментував скандал навколо виробництва бронежилетів
19 листопада, 21:06
Семен Кривонос сверджує, що особа на прізвисько Алі Баба втручається у роботу правоохоронців
Чи справді існує особа на прізвисько Алі Баба? Директор НАБУ дав відповідь
19 листопада, 10:41
Керівник ГУР Кирило Буданов
Буданов підтримав роботу НАБУ та САП з викриття схем навколо «Енергоатома»
17 листопада, 21:10
Уряд 12 листопада ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції
Комітет Ради підтримав відставку Галущенка з посади міністра юстиції
17 листопада, 15:31
Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет, заявив Зеленський
Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики
15 листопада, 17:58
Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме кошти Україні через корупційний скандал
Орбан звинуватив Україну у «воєнній мафії» після скандалу в «Енергоатомі»
13 листопада, 14:40
Справа про корупцію в енергетиці «Мідас»: НАБУ опублікувало прослушку
Справа про корупцію в енергетиці «Мідас»: НАБУ опублікувало прослушку
10 листопада, 12:07
Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада
4 листопада, 21:22
За даними слідства, у 2023 році посадовці придбали дрони, ціни яких перевищували ринкові до 90%
Посадовці Держспецзв’язку отримали підозри у розкраданні 90 млн грн на дронах
28 жовтня, 17:38

Кримінал

У Хмельницькому арештовано власника левиць, які втекли з вольєру: деталі скандалу
У Хмельницькому арештовано власника левиць, які втекли з вольєру: деталі скандалу
Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана
Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана
Операція «Мідас». СБУ запросила у НАБУ матеріали справи з ознаками держзради
Операція «Мідас». СБУ запросила у НАБУ матеріали справи з ознаками держзради
Під Буковелем частина держлісу опинилася у приватних руках
Під Буковелем частина держлісу опинилася у приватних руках
Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ
Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua