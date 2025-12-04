Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Затримано продавчиню мілітарі-магазину, яка коригувала удари по Краматорську

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Затримано продавчиню мілітарі-магазину, яка коригувала удари по Краматорську
Агентка мала дізнатися для російської розвідки дані про дислокацію та чисельність підрозділів Сил оборони поблизу Краматорська
фото: пресцентр СБУ

Щоб зібрати координати для обстрілів, жінка намагалася «втемну» використовувати військових, які відвідували торговельний заклад

Контррозвідка Служби безпеки України затримала продавчиню мілітарі-магазину в Краматорську, яка коригувала російські атаки по місту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

«Щоб зібрати координати для обстрілів, жінка намагалася «втемну» використовувати військових, які відвідували торговельний заклад», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, для фігурантка налагоджувала з відвідувачами магазину довірливі стосунки, а потім випитувала «потрібну» інформацію під час побутових розмов. У такий спосіб агентка мала дізнатися для російської розвідки дані про дислокацію та чисельність підрозділів Сил оборони поблизу Краматорська.

«Серед іншого, зловмисницю цікавили, зокрема, координати укріпрайонів, мобільних блокпостів та бойових позицій української артилерії», – уточнили в СБУ.

Також жінка обходила прифронтову місцевість і на гугл-карті позначала координати захисників Донеччини, по яких рашисти готували удари.

Контррозвідники СБУ викрили агентку і затримали її, при обшуку в неї вилучено ноутбук та смартфон, з яких вона координувала свою розвідактивність з окупантами.

За матеріалами справи, жінка була дистанційно завербована російськими окупантами через її знайомого – бойовика збройних угруповань РФ, який воює проти України на східному фронті.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, 3 грудня Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента ФСБ РФ, який коригував масовані ракетно-дронові атаки російських окупантів по столиці України. Ним виявився 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об’єктах України. За матеріалами справи, протягом осені цього року фігурант збирав для росіян координати потенційних «цілей» для обстрілів міста.

Раніше повідомлялося, що за доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один коригувальник повітряних російських атак по території України. Зловмисник відстежував локації підрозділів ППО на Київщині та передавав їх ворогу. Як встановило розслідування, наведенням ворожого вогню займався завербований ФСБ 41-річний комірник місцевого підприємства. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у забороненій соцмережі «ВКонтакті».

Теги: СБУ обстріл російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Сумщині
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС
13 листопада, 22:58
Наслідки влучань у Києві
Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом
14 листопада, 02:41
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
19 листопада, 10:30
Отець Юстин Бойко отримав повідомлення в соцмережі від користувача, який погрожував йому смертю
У Львові дитячий стоматолог погрожував вбити священника УГКЦ: деталі скандалу
26 листопада, 18:11
Дрони атакували Київ
Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Києві (відео)
29 листопада, 00:52
Росіяни атакували Тернівку Павлоградського району
Окупанти вдарили дронами по Дніпропетровщині: є загиблі
Вчора, 09:45
49-річний працівник станції техобслуговування був завербований представниками ФСБ
Затримано працівника СТО, який наводив удари по підстанціях, що живлять Київ
5 листопада, 14:48
Агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля вузлової ділянки газових ліній
СБУ затримала агента РФ, який готував підрив газопроводу на сході України
11 листопада, 10:44
Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу розгорнуто у двох районах столиці (адреси)
Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу розгорнуто у двох районах столиці (адреси)
25 листопада, 10:18

Події в Україні

Оборона Покровська і Мирнограда. Сирський доповів про ситуацію
Оборона Покровська і Мирнограда. Сирський доповів про ситуацію
Затримано продавчиню мілітарі-магазину, яка коригувала удари по Краматорську
Затримано продавчиню мілітарі-магазину, яка коригувала удари по Краматорську
Обстріл черги за хлібом у Чернігові: справу трьох російських командирів передано до суду
Обстріл черги за хлібом у Чернігові: справу трьох російських командирів передано до суду
Яка екологічна ситуація у Херсоні? Місцеві мешканці розповіли, що з містом зробили росіяни
Яка екологічна ситуація у Херсоні? Місцеві мешканці розповіли, що з містом зробили росіяни
Операція тривала 14 днів: рятувальники ліквідували прорив у шахті, де загинули гірники
Операція тривала 14 днів: рятувальники ліквідували прорив у шахті, де загинули гірники
Херсонська ТЕЦ зупинила роботу через постійні обстріли
Херсонська ТЕЦ зупинила роботу через постійні обстріли

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua