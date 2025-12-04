Затримано продавчиню мілітарі-магазину, яка коригувала удари по Краматорську

Агентка мала дізнатися для російської розвідки дані про дислокацію та чисельність підрозділів Сил оборони поблизу Краматорська

Щоб зібрати координати для обстрілів, жінка намагалася «втемну» використовувати військових, які відвідували торговельний заклад

Контррозвідка Служби безпеки України затримала продавчиню мілітарі-магазину в Краматорську, яка коригувала російські атаки по місту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

«Щоб зібрати координати для обстрілів, жінка намагалася «втемну» використовувати військових, які відвідували торговельний заклад», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, для фігурантка налагоджувала з відвідувачами магазину довірливі стосунки, а потім випитувала «потрібну» інформацію під час побутових розмов. У такий спосіб агентка мала дізнатися для російської розвідки дані про дислокацію та чисельність підрозділів Сил оборони поблизу Краматорська.

«Серед іншого, зловмисницю цікавили, зокрема, координати укріпрайонів, мобільних блокпостів та бойових позицій української артилерії», – уточнили в СБУ.

Також жінка обходила прифронтову місцевість і на гугл-карті позначала координати захисників Донеччини, по яких рашисти готували удари.

Контррозвідники СБУ викрили агентку і затримали її, при обшуку в неї вилучено ноутбук та смартфон, з яких вона координувала свою розвідактивність з окупантами.

За матеріалами справи, жінка була дистанційно завербована російськими окупантами через її знайомого – бойовика збройних угруповань РФ, який воює проти України на східному фронті.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, 3 грудня Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента ФСБ РФ, який коригував масовані ракетно-дронові атаки російських окупантів по столиці України. Ним виявився 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об’єктах України. За матеріалами справи, протягом осені цього року фігурант збирав для росіян координати потенційних «цілей» для обстрілів міста.

Раніше повідомлялося, що за доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один коригувальник повітряних російських атак по території України. Зловмисник відстежував локації підрозділів ППО на Київщині та передавав їх ворогу. Як встановило розслідування, наведенням ворожого вогню займався завербований ФСБ 41-річний комірник місцевого підприємства. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у забороненій соцмережі «ВКонтакті».