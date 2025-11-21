Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ
Окупанти доручили харківʼянину відстежувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ
фото: СБУ

Чоловік має судимість за співпрацю з росіянами на початку повномасштабної війни

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисник передавав окупантам координати для штурму позицій Сил оборони на Куп’янському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, завдання ворога виконував харківський ІТ-фахівець, який уже має судимість за співпрацю з росіянами на початку повномасштабної війни. Тоді фігурант проживав у Куп’янському районі і в період його захоплення влітку 2022 року вступив до окупаційної адміністрації РФ. Там він налагоджував та адміністрував комп’ютерну мережу псевдоустанови.

Після звільнення громади колаборант переїхав до обласного центру, де сподівався «заховатися» серед мешканців міста та уникнути правосуддя. У 2022 році СБУ і Нацполіція затримали фігуранта, однак суд призначив йому покарання, що не передбачає тюремне ув’язнення.

За матеріалами справи, восени цього року окупанти дистанційно відновили із ним зв’язок та доручили відстежувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ. «Для виконання цього завдання фігурант об’їжджав місцевість поблизу передової, приховано фіксував локації Сил оборони і передав їх ворогу. Для конспірації агент використовував легенду про нібито «поїздки до родичів», які проживали на прифронтовій території», – йдеться в повідомленні.

Контррозвідка СБУ викрила і задокументувала злочини рецидивіста, а на фінальному етапі спецоперації затримала його. Під час обшуку у квартирі затриманого та у заміському будинку його родичів вилучено смартфон із доказами роботи на Головне розвідувальне управління РФ, формений одяг російського зразка та власноруч виготовлений прапор країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки на Сумщині. Фігурантка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв’язок для рашистських дронів та ракет – встановлювала в області відповідні ретранслятори.

Раніше контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали у Києві зарубіжного агента ФСБ. Ним виявився завербований росіянами колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн. За матеріалами справи, цей іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.

Читайте також:

Теги: СБУ Куп'янськ російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знищено два легкомоторні літаки Росії
СБУ знищила легкомоторні літаки РФ (відео)
21 жовтня, 18:43
Клименко про Куп’янськ: «Я можу сказати, що в цьому випадку ми можемо вірити заявам Генерального штабу ЗСУ»
Глава МВС прокоментував ситуацію навколо Куп’янська після заяв Путіна
29 жовтня, 16:08
Російський диктатор Путін анонсував розпочати коротке перемир’я у Покровську для приїзду іноземних ЗМІ
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»
31 жовтня, 14:45
Фігурант є мешканцем тимчасово окупованої Луганщини
СБУ ідентифікувала бойовика, який вирізав літеру «Z» на чолі полоненого українського воїна
3 листопада, 13:42
Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі
СБУ затримала 18-річного агента РФ, який розставляв «відеопастки» на залізничних обʼєктах
3 листопада, 11:50
Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Готувався до вчинення терактів. У Києві затримано колишнього військового інструктора-іноземця
29 жовтня, 19:13
49-річний працівник станції техобслуговування був завербований представниками ФСБ
Затримано працівника СТО, який наводив удари по підстанціях, що живлять Київ
5 листопада, 14:48
РФ хоче деморалізувати українців
РФ поширює фейки про повне оточення Куп’янська: подробиці
11 листопада, 07:11
Окупанти змусили потерпілих йти попереду під час зачистки будівель у місті
Штурм Покровська. Ідентифіковано підрозділ РФ, який використав цивільних як «живий щит»
18 листопада, 17:49

Кримінал

Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ
Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ
У Харкові поліція запровадила спецоперацію «Сирена» після стрілянини біля Меморіалу Слави
У Харкові поліція запровадила спецоперацію «Сирена» після стрілянини біля Меморіалу Слави
СБУ оголосила підозру «ексміністру ДНР» та його спільникам за депортацію 367 дітей до РФ
СБУ оголосила підозру «ексміністру ДНР» та його спільникам за депортацію 367 дітей до РФ
На Львівщині матір-одиначка вкрала ковбаси та сиру на 575 грн та потрапила за ґрати
На Львівщині матір-одиначка вкрала ковбаси та сиру на 575 грн та потрапила за ґрати
НАБУ провело обшуки у головному офісі Держлікслужби
НАБУ провело обшуки у головному офісі Держлікслужби

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua