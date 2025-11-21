СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ

Чоловік має судимість за співпрацю з росіянами на початку повномасштабної війни

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисник передавав окупантам координати для штурму позицій Сил оборони на Куп’янському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, завдання ворога виконував харківський ІТ-фахівець, який уже має судимість за співпрацю з росіянами на початку повномасштабної війни. Тоді фігурант проживав у Куп’янському районі і в період його захоплення влітку 2022 року вступив до окупаційної адміністрації РФ. Там він налагоджував та адміністрував комп’ютерну мережу псевдоустанови.

Після звільнення громади колаборант переїхав до обласного центру, де сподівався «заховатися» серед мешканців міста та уникнути правосуддя. У 2022 році СБУ і Нацполіція затримали фігуранта, однак суд призначив йому покарання, що не передбачає тюремне ув’язнення.

За матеріалами справи, восени цього року окупанти дистанційно відновили із ним зв’язок та доручили відстежувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ. «Для виконання цього завдання фігурант об’їжджав місцевість поблизу передової, приховано фіксував локації Сил оборони і передав їх ворогу. Для конспірації агент використовував легенду про нібито «поїздки до родичів», які проживали на прифронтовій території», – йдеться в повідомленні.

Контррозвідка СБУ викрила і задокументувала злочини рецидивіста, а на фінальному етапі спецоперації затримала його. Під час обшуку у квартирі затриманого та у заміському будинку його родичів вилучено смартфон із доказами роботи на Головне розвідувальне управління РФ, формений одяг російського зразка та власноруч виготовлений прапор країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки на Сумщині. Фігурантка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв’язок для рашистських дронів та ракет – встановлювала в області відповідні ретранслятори.

Раніше контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали у Києві зарубіжного агента ФСБ. Ним виявився завербований росіянами колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн. За матеріалами справи, цей іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.