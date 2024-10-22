Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Глава СБУ розповів, скільки посадовців МСЕК отримали підозри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Глава СБУ розповів, скільки посадовців МСЕК отримали підозри
СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності майже 2,4 тис. посадовців
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці припинили діяльність восьми організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України

За матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовця медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність. Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк за підсумками засідання РНБО.

Так, у 2024 році 64 посадовця МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще дев'ятеро осіб уже засуджено. Окрім того, за ініціативою української спецслужби скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.

Серед іншого СБУ викрила і припинила діяльність восьми організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

Харківщина

Нейтралізовано організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад $650 тис. Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Рівненщина

Викрито ще 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації. За гроші фігуранти оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності. У такий спосіб посадовці отримали понад $350 тис. «прибутку».

Миколаївщина

Викрито очільницю обласної МСЕК, у якої виявлено понад $450 тис., колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі. Щоб приховати ці статки, посадовиця «переписала» більшість майна на свого сина – студента медичного університету, який має російське громадянство.

Закарпаття

Викрито голову обласної МСЕК і трьох її спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку.

Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв системне та кадрове реагування після скандалів з МСЕК. Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів.

Нагадаємо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.

Читайте також:

Теги: підозра Василь Малюк РНБО СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український морський безпілотник Sea Baby
Морські дрони. Нове вдосконалення
11 жовтня, 12:08
Лідер банди – громадянин РФ, який уже відбув тюремний строк в українській в’язниці
У Києві банда у формі правоохоронців викрала іноземця і вимагала гроші
27 вересня, 08:10
Ельвіра Набіулліна
СБУ оголосила ще одну підозру главі центробанку Росії
27 вересня, 14:38
СБУ затримала чергового зрадника України
СБУ затримала зрадника, який наводив ракети на колони техніки
28 вересня, 02:52
Агент ФСБ отримав довічне ув'язнення
Керівник агентурної групи ФСБ на Запоріжжі отримав довічне ув’язнення
1 жовтня, 07:10
48-річна безробітна жінка, яка проживала у передмісті Дніпра, пішла на співпрацю з ФСБ
На Дніпропетровщині затримано агентів ФСБ, які готували удари по локаціях Сил оборони
7 жовтня, 10:58
Ексголова КСУ отримав підозру у незаконному переправленні громадян через державний кордон
Ексголова Конституційного суду та правоохоронці, які його переправляли за кордон, отримали підозри
7 жовтня, 11:29
За хабарі посадовці оформлювали клієнтам «бронь»
Затримано адвокатів та посадовців ТЦК, які «заробляли» на ухилянтах (фото)
10 жовтня, 16:28
Відстань від українського кордону до заводу – 900 км
Україна дронами уразила найбільший в Росії завод з виробництва вибухових речовин (відео)
20 жовтня, 11:48

Кримінал

Глава СБУ розповів, скільки посадовців МСЕК отримали підозри
Глава СБУ розповів, скільки посадовців МСЕК отримали підозри
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: двоє обвинувачених вирішили мобілізуватися
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: двоє обвинувачених вирішили мобілізуватися
Корупційний скандал на Миколаївщині: ЗМІ оприлюднили фото керівниці обласного МСЕК та її сина
Корупційний скандал на Миколаївщині: ЗМІ оприлюднили фото керівниці обласного МСЕК та її сина
Правоохоронці затримали організатора замаху на одеського бізнесмена
Правоохоронці затримали організатора замаху на одеського бізнесмена
Посадовець «Укренерго», який виправдовував війну, може уникнути покарання
Посадовець «Укренерго», який виправдовував війну, може уникнути покарання
Обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині: знайдено $450 тис. та російський паспорт сина
Обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині: знайдено $450 тис. та російський паспорт сина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
41K
Північна Корея відповіла на звинувачення у відправленні своїх військ до РФ
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
17K
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
9704
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Сьогодні, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua