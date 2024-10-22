Глава СБУ розповів, скільки посадовців МСЕК отримали підозри

Правоохоронці припинили діяльність восьми організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України

За матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовця медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність. Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк за підсумками засідання РНБО.

Так, у 2024 році 64 посадовця МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще дев'ятеро осіб уже засуджено. Окрім того, за ініціативою української спецслужби скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.

Серед іншого СБУ викрила і припинила діяльність восьми організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

Харківщина

Нейтралізовано організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад $650 тис. Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Рівненщина

Викрито ще 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації. За гроші фігуранти оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності. У такий спосіб посадовці отримали понад $350 тис. «прибутку».

Миколаївщина

Викрито очільницю обласної МСЕК, у якої виявлено понад $450 тис., колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі. Щоб приховати ці статки, посадовиця «переписала» більшість майна на свого сина – студента медичного університету, який має російське громадянство.

Закарпаття

Викрито голову обласної МСЕК і трьох її спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку.

Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв системне та кадрове реагування після скандалів з МСЕК. Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів.

Нагадаємо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.