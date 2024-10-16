Зеленський підтвердив, що завтра представить План перемоги на засіданні Європейської ради

Наразі План Перемоги вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що 17 жовтня представить План перемоги України на засіданні Європейської ради. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

«Партнери України, яким уже був представлений цей наш План, поставилися до нього практично. Уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки. Завтра я представлю План перемоги на засіданні Європейської ради», – сказав Зеленський.

Наразі План вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії.

Нагадаємо, учора президент Євроради Шарль Мішель повідомляв, що запросив Президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів країн-членів ЄС

«Запросив президента Володимира Зеленського на саміт Європейської ради у четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України і представити свій План перемоги», – написав Мішель.

17-18 жовтня у Брюсселі відбудеться зустріч Європейської ради, під час якої лідери ЄС обговорять розвиток ситуації в Україні та інші найважливіші питання внутрішньої та зовнішньої політики Європейського Союзу.