Уся трагедія безвольних росіян в одному фото з московського під'їзду

Замість реальних протестів, росіяни здатні лише писати на стіні «Не молчите»

У під’їзді московської багатоповерхівки розгорілася справжня трагедія, щоправда, лише на стіні. Відповідне фото поширили російські Telegram-канали.

Так, один із мешканців розписав стіну антивоєнними гаслами. Комунальники їх витерли. На це пацифіст відповів черговим написом – «Войну не сотрешь».

«Войну никто не отрицает, прекратите пачкать стену», – з’явилося у відповідь. «Простите, но мне больше негде публічно высказаться против войны», – свідчить черговий напис.

Як бачимо, замість реальних протестів, росіяни здатні лише писати на стіні «Не молчите».

Раніше у Щолковому Московської області невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату, внаслідок чого на першому поверсі почалася пожежа.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів.

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