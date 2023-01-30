Запобіжний захід меру Полтави: що вирішив суд

Суд вкотре не обрав запобіжного заходу Олександру Мамаю

У Київському райсуді Полтави сьогодні проходило засідання щодо обрання запобіжного заходу міському голові Олександру Мамаю, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ. Про це повідомляє місцеве видання «Полтавщина».

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«Колегія суддів розглянула апеляцію прокуратури на рішення Київського райсуду Полтави, який не обрав запобіжний захід міському голові Олександру Мамаю. В результаті рішенням колегії суддів з Андрій Рябішина, Валентина Томилка та Вікторії Герасименко суд залишив без змін рішення Київського райсуду – не обирати міському голові жодного запобіжного заходу», – йдеться а повідомленні.

Попереду в апеляційного суду ще одне засідання, на якому прокурори спробують оскаржити відсторонення міського голови від посади.

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Це вже друга спроба розглянути скаргу прокуратури. 27 січня засідання не відбулося оскільки у будівлі апеляційного суду вимкнули світло згідно із погодинним графіком.

20 січня Київський райсуд Полтави відмовив в арешті Олександра Мамая.

29 грудня Олександру Мамаю оголосили підозру за ст. 114-2 КК України — несанкціоноване поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, меру Полтави Олександру Мамаю 29 грудня повідомили про підозру. За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

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Олександр Мамай є мером Полтави від 2010 року. Він неодноразово публічно демонстрував свої українофобські погляди. На посаді міського голови неодноразово наголошував на своїй любові до Радянського Союзу та навіть співав гімн СРСР на сесії міської ради. Після ухвалення законів про декомунізацію всіляко саботував її проведення в Полтаві.

29 січня 2014 року, під час Револоюції Гідності, Мамай заявив, що Віктор Федорович Янукович – легітимно обраний Президент України.

4 грудня 2021 року у інтерв'ю каналу «Наш» Мамай заявив, що війна на Сході України ведеться між двома «наддержавами» США та Росією, що українці та росіяни – братні народи. Через ці слова його внесли у базу порталу «Миротворець».