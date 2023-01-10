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Райсуд Полтави вдруге відмовився розглядати справу Мамая

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Райсуд Полтави вдруге відмовився розглядати справу Мамая
Голова суду вдруге підготував подання Полтавському апеляційному суду про зміну підслідності
фото з відкритих джерел

Прокурор та слідчий СБУ вважають, що необхідно змінити підслідність і передати матеріали до іншого суду

Октябрський районний суд Полтави 9 січня вдруге відмовився розглядати справу мера Полтави, якому наприкінці 2022 року СБУ вручила підозру. Про це повідомляє полтавське видання «Зміст».

Зазначається, що голова суду вдруге підготував подання Полтавському апеляційному суду про зміну підслідності, бо «не має слідчих суддів, які можуть взятися за судочинство у цій справі».

Напередодні Полтавський апеляційний суд ухвалив рішення залишити матеріали справи голови Полтавської громади в Октябрському суді. Сторона обвинувачення виступала проти цього: прокурор та слідчий СБУ вважають, що необхідно змінити підслідність і передати матеріали до іншого суду.

Утім, суддя 6 січня ухвалила рішення про відмову передати матеріали справи Мамая з Октябрського суду до іншого суду. 

Нагадаємо, меру Полтави Олександру Мамаю у четвер, 29 грудня, повідомили про підозру.  За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

Олександр Мамай є мером Полтави від 2010 року. Він неодноразово публічно демонстрував свої українофобські погляди. На посаді міського голови неодноразово наголошував на своїй любові до Радянського Союзу та навіть співав гімн СРСР на сесії міської ради. Після ухвалення законів про декомунізацію всіляко саботував її проведення в Полтаві.

29 січня 2014 року, під час Револоюції Гідності, Мамай заявив, що Віктор Федорович Янукович – легітимно обраний Президент України.

4 грудня 2021 року у інтерв'ю каналу «Наш» заявив, що війна на Сході України ведеться між двома «наддержавами» США та Росією, що українці та росіяни – братні народи. Через ці слова його внесли у базу порталу Миротворець.

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Теги: Полтава суд війна суддя ЗСУ

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