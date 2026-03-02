Головна Країна Кримінал
«Вивели» з обленерго 68 млн грн: викрито підсанкційного бізнесмена та його спільників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів
фото: Офіс генпрокурора

У період з 2020 по 2024 рік підприємству було завдано майже 68 млн грн збитків, що підтверджено експертними дослідженнями

Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозру бенефіціарному власнику енергорозподільчої компанії північного регіону України та трьом її посадовцям у заволодінні 68 млн грн. Гроші, які могли піти на посилення енергосистеми Сумської області, витрачалися на оплату «фіктивному раднику». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За версією слідства, власники компанії створили схему, щоб уникнути сплати дивідендів державі та вивести кошти підприємства. Один з них, на якого у 2025 році були накладені санкції РНБО, оформив себе радником голови компанії на наступних умовах:

  • 1 млн грн зарплати на місяць;
  • дистанційний формат роботи;
  • фактичне навантаження – близько чотирьох годин на тиждень.

«Його заробітна плата перевищувала встановлений НКРЕКП максимальний рівень у 5-7 разів. У період з 2020 по 2024 рік підприємству було завдано майже 68 млн грн збитків, що підтверджено експертними дослідженнями», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного партнера Ігоря Коломойського – Костянтина Григоришина. Він наразі перебуває закордоном. Проти нього у  січні 2025 року було запроваджено санкції.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. 

Читайте також:

Теги: Офіс Генерального прокурора енергетика корупція в Україні Костянтин Григоришин

