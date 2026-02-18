Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд дозволив Крупі вільно пересуватися Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Суд дозволив Крупі вільно пересуватися Україною
З вересня 2025 року Тетяна Крупа перебуває на волі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Колишня очільниця Хмельницької обласної МСЕК підозрюється у незаконному збагачені

Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив строк дії обов’язків, покладених на колишню очільницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Так, Крупа має повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, а також здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України. Таким чином Вищий антикорупційний суд дозволив ексочільниці Хмельницької обласної МСЕК вільно пересуватися Україною.

Раніше суд визначив, що підозрювана зобов’язана не відлучатися за межі Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Київської областей та міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду. У жовтні минулого року суд дозволив їй вільно пересуватися Хмельниччиною та Тернопільщиною.

Як повідомляв «Главком», у жовтні 2025 року прокуратура завершила слідство у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Екскерівницю Хмельницької МСЕК підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі), ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації), ст. 368-5 (незаконне збагачення) КК України.

З вересня 2025 року Тетяна Крупа перебуває на волі. До неї застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн.

Зауважимо, справа колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи може завершитися угодою про визнання винуватості, яку добровільно укладає фігурант з прокурором. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Розвилка Тетяни Крупи. Ексголова МСЕК має шанс не сісти за ґрати…».

Читайте також:

Теги: Тетяна Крупа Вищий антикорупційний суд корупція МСЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Герману Галущенку інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації
Антикорупційний суд частково задовольнив скаргу Галущенка на «незаконне затримання»
16 лютого, 19:40
Сумнівна законність доходів і конфлікт інтересів: про що мовчать кандидати у судді ВАКС
Сумнівна законність доходів і конфлікт інтересів: про що мовчать кандидати у судді ВАКС Авторська стаття
13 лютого, 10:00
Посадовець підозрюється в отриманні хабаря, слідчі дії тривають
Мільйон за право виконати тендер: у Києві затримано посадовця КМДА
6 лютого, 13:05
Юлія Тимошенко планувала відвідати міжнародний захід
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
5 лютого, 17:40
Офіцеру загрожує до десяти років ув'язнення
Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру
29 сiчня, 13:31
Посадовицю ТЦК викрили на хабарі від родини загиблого
На Вінниччині посадовицю ТЦК викрито на корупційній схемі
22 сiчня, 19:02
Суд арештував майно чоловіка Тимошенко
Суд арештував майно чоловіка Тимошенко
21 сiчня, 13:37
Сплатити повний розмір застави у 33,2 млн грн підозрювана народний депутат повинна до кінця дня
З миру по нитці. Тимошенко повідомила, як збирає гроші на заставу
21 сiчня, 12:41
У 2024 році загальні доходи Тетяни Крупи склали 2,02 млн грн
Ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки
20 сiчня, 16:19

Кримінал

Суд дозволив Крупі вільно пересуватися Україною
Суд дозволив Крупі вільно пересуватися Україною
Галущенко розказав, що робив в арештованому маєтку ексміністра-втікача у центрі Києва
Галущенко розказав, що робив в арештованому маєтку ексміністра-втікача у центрі Києва
«Зарплата» для Галущенка. Слідчі підрахували, яку суму коштів перерахувало угруповання Міндіча ексміністру енергетики
«Зарплата» для Галущенка. Слідчі підрахували, яку суму коштів перерахувало угруповання Міндіча ексміністру енергетики
Ексміністр Галущенко залишається у СІЗО. Але є важлива умова
Ексміністр Галущенко залишається у СІЗО. Але є важлива умова
Польська прокуратура розкрила найдорожчу схему втечі в потягах «Укрзалізниці»
Польська прокуратура розкрила найдорожчу схему втечі в потягах «Укрзалізниці»
Використовували паспорти померлих. На Львівщині викрито схему втечі чоловіків з України
Використовували паспорти померлих. На Львівщині викрито схему втечі чоловіків з України

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua