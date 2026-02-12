Львів’янка побила до смерті свого тримісячного сина: суд виніс їй вирок

Матір била свого малолітнього сина через те, що він постійно плакав

У Львові засудили жінку, яка побила власного тримісячного сина, який помер у лікарні внаслідок тілесних ушкоджень. Суд виніс матері вирок. Про це пише «Главком» із посиланням на Личаківський районний суд Львова.

Повідомляється, що жінка, на ім’я Ганна Кравчишин 11 лютого 2026 року отримала вирок у вигляді восьми років за ґратами. Жінку звинуватили у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своєму малолітньому синові, які призвели до його смерті.

За даними суду, звинувачена Ганна Кравчишин у період з жовтня по листопад 2025 року, перебуваючи у лікарні, била свого тримісячного сина, який постійно плакав.

«Жінка неодноразово трясла дитину, після чого кидала її у колиску з металевими бортиками. Внаслідок цих дій немовля зазнало тяжких тілесних ушкоджень головного мозку, що становили небезпеку для життя. У подальшому в дитини розвинулися тяжкі ускладнення», – йдеться у заяві суду. Внаслідок побиття у дитини була зламана плечова кістка та ключиця.

Через отримані травми стан дитини погіршився і вона померла у вересні 2025 року. Хлопчик помер у лікарні та не дожив чотири дні до одного року. «У судовому засіданні обвинувачена визнала свою вину, зазначила, що не мала досвіду материнства та підтвердила, що застосовувала фізичну силу до дитини. Стверджує, що розкаюється у вчиненому», – розповіли у суді.

Жінку визнали винною у заподіянні середньої тяжкості тілесних ушкоджень та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що у подальшому стали причиною смерті потерпілого. За це їй загрожує вісім років ув'язнення.

