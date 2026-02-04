У Києві оголошено вирок організатору маршруту через Тису для ухилянтів

Під час передачі «авансу» у розмірі $5 тис. від одного з «клієнтів», слідчі затримали організатора схеми

Фігурант гарантував, що супроводжуватиме «клієнтів» потягом до Закарпатської області, де чоловіки матимуть змогу потрапити до Румунії

У Києві винесли вирок 42-річному місцевому мешканцю, який організував канал незаконного переправлення призовників за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як розповіли у поліції, протиправну діяльність зловмисника було викрили у серпні 2025 року слідчі Дарницького управління поліції спільно з працівниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

«42-річний місцевий мешканець підшукував бажаючих ухилитись від мобілізації та під час спілкування надавав чоловікам поради щодо незаконного перетину державного кордону та визначав країни, через які можливо здійснити виїзд», – йдеться у повідомленні.

При цьому фігурант гарантував, що супроводжуватиме «клієнтів» потягом до Закарпатської області, де в подальшому чоловіки матимуть змогу безперешкодно перетнути кордон до Румунії через річку Тису.

Кошти вилучені під час затримання організатора схеми фото: поліція Києва/Facebook

Свої послуги ділок оцінював у $8 тис. Під час передачі «авансу» у розмірі $5 тис. від одного з «клієнтів», слідчі затримали організатора схеми в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У подальшому, правоохоронці, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена з корисливих мотивів.

Після зібрання необхідної доказової бази обвинувальний акт був направлений до суду. У підсумку, згідно вироку, порушнику призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також у Києві судитимуть 35-річного місцевого жителя. Його підозрюють у допомозі військовозобов'язаному виїхати за кордон в обхід пунктів пропуску. За даними слідства, фігурант справи знаходив «клієнтів» серед кола своїх знайомих та за винагороду у $20 тис. обіцяв забезпечити їм перетин державного кордону України. За задумом зловмисника, «клієнт» мав самостійно дібратися до Львівської області, де надалі його мали перевезти до Румунії на автомобілі в обхід блокпостів.

Нагадаємо, у межах масштабної спецоперації правоохоронці задокументували десятки епізодів підроблення медичних довідок про нібито необхідність догляду за людьми з інвалідністю, а також інші підстави, що дозволяли чоловікам уникати мобілізації. Загалом правоохоронці провели 128 обшуків на території 20 областей.